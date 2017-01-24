Япония бросит армию на расчистку заснеженных дорог
24 января 2017, 08:24
В районе города Тидзу, где снег лежит метровым слоем, заблокированными оказались более 200 автомобилей.
Власти японской префектуры Тоттори обратились за помощью к силам самообороны, после того как из-за сильного снегопада на дорогах оказались заблокированы 260 автомобилей, сообщает РИА Новости.
Как сообщает телеканал NHK, в районе города Тидзу, где снег лежит метровым слоем, заблокированными оказались более 200 автомобилей.
В районе города Кофу той же префектуры из-за снега без движения уже 18 часов стоят 60 автомобилей.
Часть их них к утру удалось эвакуировать, по-прежнему заблокированы около двух десятков машин. Аналогичная ситуация возникла еще на двух отрезках автодорог.
Губернатор префектуры также обратился за помощью к силам самообороны с просьбой организовать доставку одеял и бензина.
Фото: AP Photo
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