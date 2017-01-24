Амир Хан заявил о готовности предложить Бруку больше Головкина

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе британец Амир Хан (31-4, 19 КО) заявил, что готов предложить своему соотечественнику чемпиону мира в полусреднем весе по версии IBF Келлу Бруку (36-1, 25 КО) хорошие финансовые условия за их поединок, сообщает Vesti.kz.





"Эдди Хирн (промоутер Брука), я "А-сторона" в бою с Келлом, и вы оба знаете, что за этот поединок он заработает больше, чем за бой с Головкиным. Разве вы не согласны? Вы были бы счастливы, если бы мы предложили больше 2,4 миллиона фунтов, чем Брук получил за бой с GGG. Мы готовы заплатить гарантированную сумму, так что забудьте о процентах", - написал Хан в твиттере.





Ранее Хирн заявил, что его интересует бой против Хана, но предложенное им разделение гонорара "70 на 30" их никоим образом не устраивает.





Напомним, Брук встречался с Геннадием Головкиным в сентябре прошлого года и досрочно проиграл в пятом раунде. За этот поединок британец получил рекордный для себя гонорар в три миллиона фунтов.



