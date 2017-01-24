На востоке Лондона произошел взрыв в многоквартирном доме
24 января 2017, 08:44
В результате ЧП пострадали по меньшей мере пять человек.
В столице Великобритании Лондоне произошел взрыв, за которым последовал пожар в трехэтажном жилом доме, сообщает Газета.ru.
Инцидент произошел в восточной части города. В результате ЧП пострадали по меньшей мере пять человек, сообщили в полиции.
К месту происшествия прибыли десять пожарных автомобилей и 60 спасателей. Взрыв на первом этаже дома произошел 23 января примерно в 20.00 по московскому времени.
«Мы ждем обновленной информации о количестве пострадавших. На данном этапе сотрудники не могут назвать точную причину взрыва», — сказал он.
Фото: Shutterstock.com
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4840711-4a98f3a4212c5d949a78f0993216bae1
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
читайте также
Загрузка...