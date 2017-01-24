На востоке Лондона произошел взрыв в многоквартирном доме

В результате ЧП пострадали по меньшей мере пять человек.

В столице Великобритании Лондоне произошел взрыв, за которым последовал пожар в трехэтажном жилом доме, сообщает Газета.ru.





Инцидент произошел в восточной части города. В результате ЧП пострадали по меньшей мере пять человек, сообщили в полиции.





К месту происшествия прибыли десять пожарных автомобилей и 60 спасателей. Взрыв на первом этаже дома произошел 23 января примерно в 20.00 по московскому времени.





«Мы ждем обновленной информации о количестве пострадавших. На данном этапе сотрудники не могут назвать точную причину взрыва», — сказал он.



