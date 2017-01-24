В Канаде разлилось 200 тысяч литров нефти

Пока ничего не сообщается о причинах аварии.

В центральной канадской провинции Саскачеван из-за аварии на нефтепроводе около 200 тысяч литров (70,6 тонны) нефти попали в почву, сообщает Вести.ru.





Информация о происшествии появилась в понедельник, 23 января, на телеканале CBC.





Как уточняется, утечка произошла на юго-востоке провинции недалеко от поселения коренных жителей Канады Стоутон.





Нефтепровод принадлежит компании Tundra Energy Marketing. Пока ничего не сообщается о причинах аварии. По данным местных властей, 170 литров нефти уже собрано. Экологическая ситуация в районе аварии пока в норме, передает ТАСС.





Авария на нефтепроводе произошла еще 20 января, но средствам массовой информации стало известно о ней только в понедельник. В настоящее время правоохранители выясняют все детали произошедшего.



