В Канаде разлилось 200 тысяч литров нефти
24 января 2017, 08:55
Пока ничего не сообщается о причинах аварии.
В центральной канадской провинции Саскачеван из-за аварии на нефтепроводе около 200 тысяч литров (70,6 тонны) нефти попали в почву, сообщает Вести.ru.
Информация о происшествии появилась в понедельник, 23 января, на телеканале CBC.
Как уточняется, утечка произошла на юго-востоке провинции недалеко от поселения коренных жителей Канады Стоутон.
Нефтепровод принадлежит компании Tundra Energy Marketing. Пока ничего не сообщается о причинах аварии. По данным местных властей, 170 литров нефти уже собрано. Экологическая ситуация в районе аварии пока в норме, передает ТАСС.
Авария на нефтепроводе произошла еще 20 января, но средствам массовой информации стало известно о ней только в понедельник. В настоящее время правоохранители выясняют все детали произошедшего.
Фото: Russian Look
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4840712-18f29f3843866a359790d867e031cc65
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
читайте также
Загрузка...