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В Канаде разлилось 200 тысяч литров нефти

24 января 2017, 08:55

Пока ничего не сообщается о причинах аварии.


В центральной канадской провинции Саскачеван из-за аварии на нефтепроводе около 200 тысяч литров (70,6 тонны) нефти попали в почву, сообщает Вести.ru.

Информация о происшествии появилась в понедельник, 23 января, на телеканале CBC.

Как уточняется, утечка произошла на юго-востоке провинции недалеко от поселения коренных жителей Канады Стоутон.

Нефтепровод принадлежит компании Tundra Energy Marketing. Пока ничего не сообщается о причинах аварии. По данным местных властей, 170 литров нефти уже собрано. Экологическая ситуация в районе аварии пока в норме, передает ТАСС.

Авария на нефтепроводе произошла еще 20 января, но средствам массовой информации стало известно о ней только в понедельник. В настоящее время правоохранители выясняют все детали произошедшего.

Фото: Russian Look

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