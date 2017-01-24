В чем секрет уникального голоса Димаша Кудайбергена

Актюбинец Димаш Кудайберген на вокальном конкурсе «I Am a Singer» покорил сердца 2 миллиардов китайцев. На сегодня он прошел первый тур конкурса, сообщает Актобеньюс





Мама талантливого певца, профессиональная певица Светлана Айтпаева рассказала, в чем секрет голосистости сына.





Светлана, расскажите как узнали о конкурсе в Китае? Как проходила подготовка?





— О крупном зарубежном конкурсе мы узнали из интернета. Это конкурс среди профессиональных певцов, организованный популярным китайским телеканалом. Его аудитория насчитывает более 2 миллиардов человек. Год назад мы подали заявку. Димаш прошел несколько кастингов. Мы очень радовались, когда он в первом туре прошел в финал. Вместе с ним прошли всего 8 участников. Это для него уже был колоссальный успех. А когда узнали, что он в первом туре стал лидером, набрав 85% очков мы были в восторге.





Кто и как поддерживает Димаша во время конкурса?





— Ему очень нравится конкурс. С участниками работает профессиональная команда: музыкантов, телеведущих, операторов, режиссеров, менеджеров. Для Димаша это в первую очередь хороший мастер-класс. Мы тоже помогаем ему, как можем – отправляем ноты, советуем.





Голос Димаша стал сенсацией, расскажите в чем секрет его голосистости? Или это гены профессиональных певцов?





-Многие говорят гены, но сам Димаш очень трудолюбивый. Он с 5 лет пел, учился играть на фортепиано и мечтал стать всемирно известной звездой. А мы смеялись. Он работал, искал технику, упражнения. Голосовой диапазон у него широкий, наверное, благодаря тому, что в детском хоре преподаватели требовали от него, чтобы он часто пел верхние ноты. То есть он пел и за девочку и за мальчика. А он злился и говорил не буду я петь, как девочка. Мы его уговаривали. Ему очень повезло с педагогами по постановке голоса. Это в первую очередь композитор и певец Марат Айтимов. Сейчас сын учится на третьем курсе национального университета искусства. Там замечательные педагоги. Ну и мы, как родители, с детства контролировали, помогали ему в профессиональном росте.





Расскажите о личной жизни юного певца? Есть ли у Димаша девушка?





-Пока нет.





Какие творческие планы у Димаша?





— Он успешно прошел первый этап конкурса. Сейчас готовится – впереди еще 13 туров. Он с репетиторами изучает китайский язык. И конечно же планирует исполнить на конкурсе произведение на казахском языке. Мы всех своих детей учим петь на казахском и играть на домбре, так как это родной инструмент. В какой бы ни был стране казах, он должен уметь показать свою культуру, сыграть казахскую композицию на казахском инструменте. В дальнейших планах Димаша — закончить университет, выпустить альбом, продолжить музыкальную карьеру. А мы, как родители, будем всегда его поддерживать.



