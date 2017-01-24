Няню-убийцу Бобокулову направили на принудительное лечение

Няня из Узбекистана Гюльчехра Бобокулова, осужденная за убийство ребенка в Москве, направлена на принудительное лечение в один из российских стационаров с интенсивным наблюдением. Об этом сообщила официальный представитель прокуратуры Москвы Елена Россохина , передает , передает РосБалт





По ее словам, постановлением Хорошевского суда от 24 ноября 2016 года Бобокулова была освобождена от уголовной ответственности, и в отношении нее применяются принудительные меры медицинского характера. Россохина отметила, что решение не было оспорено и вступило в законную силу.





Напомним, громкое убийство четырехлетней девочки произошло 29 февраля 2016 года на северо-западе Москвы. В тот же день полицейские задержали ее у станции метро «Октябрьское поле», где она некоторое время ходила с головой убитого ребенка и угрожала устроить взрыв. После задержания прибывшие на место саперы никаких взрывных устройств не обнаружили.





«Соответственно, Бобокулова распоряжением ФСИН России направлена на принудительное лечение в один из психиатрических стационаров специализированного типа с интенсивным наблюдением, расположенным на территории РФ», — уточнила Россохина.



