В Актобе впервые провели операцию по пересадке органов трупного донора

Актюбинские врачи впервые провели две операции по пересадке почек от трупного донора, сообщает корреспондент сообщает корреспондент BNews.kz





Подобные операции проводят только в Астане и Алматы. Ранее в Актобе медики пересаживали органы только от живых доноров. Операция была проведена без участия зарубежных врачей.





Пациенты 32-летняя девушка и 31-летний парень на протяжении 7 лет страдали почечной недостаточностью и были прикованы к аппарату гемодиализа. Для проведения операции по трансплантации у них не было донора. Так как казахстанское законодательство не запрещает, донорские почки были взяты у погибшего человека. Обе операции по пересадке проведены успешно на базе больницы скорой медицинской помощи и актюбинской областной больницы. Сегодня пациенты чувствуют себя хорошо.





«Пересадка органов от трупного донора – шанс для тех, у кого нет живого донора, а таких очень много. Операции проведены успешно, состояние пациентов стабильное. Сейчас мы планируем поставить проведение таких операция на поток», - сообщил руководитель областного управления здравоохранения Асет Калиев.





Всего в Актобе было произведено 20 операций по пересадке почек от живого донора. В очереди на операцию стоит 156 человек.



