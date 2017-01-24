В Актобе впервые провели операцию по пересадке органов трупного донора
24 января 2017, 09:44
Подобные операции проводят только в Астане и Алматы.
Актюбинские врачи впервые провели две операции по пересадке почек от трупного донора, сообщает корреспондент BNews.kz.
Подобные операции проводят только в Астане и Алматы. Ранее в Актобе медики пересаживали органы только от живых доноров. Операция была проведена без участия зарубежных врачей.
Пациенты 32-летняя девушка и 31-летний парень на протяжении 7 лет страдали почечной недостаточностью и были прикованы к аппарату гемодиализа. Для проведения операции по трансплантации у них не было донора. Так как казахстанское законодательство не запрещает, донорские почки были взяты у погибшего человека. Обе операции по пересадке проведены успешно на базе больницы скорой медицинской помощи и актюбинской областной больницы. Сегодня пациенты чувствуют себя хорошо.
«Пересадка органов от трупного донора – шанс для тех, у кого нет живого донора, а таких очень много. Операции проведены успешно, состояние пациентов стабильное. Сейчас мы планируем поставить проведение таких операция на поток», - сообщил руководитель областного управления здравоохранения Асет Калиев.
Всего в Актобе было произведено 20 операций по пересадке почек от живого донора. В очереди на операцию стоит 156 человек.
Фото с сайта denturplus.com
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