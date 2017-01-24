Головкин и Сондерс согласовали условия боя на лето в Казахстане

Британец владеет поясом WBO, которого как раз не хватает GGG для полной коллекции.

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанский боксер Геннадий Головкин (36-0, 33 КО) и обладатель пояса WBO в этом же весе британец Билли Джо Сондерс (24-0, 12 КО) договорились о бое на лето , сообщает корреспондент , сообщает корреспондент Vesti.kz cо ссылкой на официальный твиттер интернет-канала Boxing Legends TV.





По информации канала, их поединок состоится в Казахстане. Причем боксеры уже согласовали все условия.





"Билли Джо Сондерс против Геннадия Головкина намечен на лето в Казахстане", - говорится в твиттере Boxing Legends TV.





Один из читателей задал вопрос, почему о бое сообщается уже сейчас, если Головкин еще не дрался с Дэниэлом Джейкобсом (18 марта в Нью-Йорке), на что получил ответ: "Скорее всего, они анонсируют, что Сондерс будет драться с победителем бой Головкин - Джейкобс. Но все условия (деньги, место проведения и т.д) уже согласованы, согласно Сондерсу".





Ранее сам Сондерс, рассказывая о ближайших планах, заявил, что на следующей неделе он получит большой бой, добавив, что не боится Головкина. Его промоутер Фрэнк Уоррен добавил, что это будет титульный поединок.





Между тем, тренер Головкина Абель Санчес говорил, что его подопечный проведет четыре боя в 2017 году, один которых может пройти в июне в Казахстане. Вероятнее всего, он состоится в Астане в рамках ЭКСПО-2017.





При этом стоит отметить, что в декабре прошло года Всемирная боксерская организация (WBO) санкционировала бой Сондерса против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса, владеющего титулом WBO в первом среднем весе. У "Канело" на 6 мая намечен поединок с соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим,





Сам Головкин не раз заявлял, что его главная цель - объединить все пояса в среднем весе. Для этого ему как раз не хватает титула WBO, которым владеет Сондерс.





Фото с сайта inform.kz



