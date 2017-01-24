В Актобе зарезали 28-летнего парня
24 января 2017, 09:56
Погибший молодой человек этим летом собирался жениться.
В Актобе расследуют уголовное дело по факту убийства 28-летнего Абата Умбетова, передает Zakon.kz.
О трагедии стало известно из социальных сетей. Так, в instagram родные погибшего разместили следующее сообщение: "16 -ое января 2017г в 2 часа ночи не стало моего брата Умбетова Абата Доброго и Светлого человека, у которого были огромные планы на будущее, который являлся братом, сыном для нас. В районе Москва от рук трёх НЕЛЮДЕЙ, которые не на секунду не задумывались на тот момент, что это чья-та жизнь и они не имеют права лишить её, хладнокровно нанося 5 ударов ножом. Для чего пишу в этот пост, для того чтобы как всегда у нас принято, не замяли дело".
Также в посте сказано, что убийство было совершено с целью ограбления. Парень умер по пути в больницу.
Погибший молодой человек этим летом собирался жениться.
Как сообщает портал Timeskz.kz, в пресс-службе ДВД Актюбинской области подтвердили факт убийства. Но по данным полиции подозреваемый только один.
«В 2 часа ночи между водителем автомашины «ВАЗ» и двумя парнями, которые переходили дорогу, произошел конфликт. Это произошло на улице Вагонная. Водитель автомашины «ВАЗ» нанес ножевые ранения одному из парней, от которых тот скончался в карете скорой помощи», – рассказали в полиции.
Сотрудники местной полицейской службы УВД города Актобе оперативно задержали подозреваемого.
фото из соцсетей
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