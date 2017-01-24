Арестовать Мадонну призвал советник Трампа

Сама Мадонна пояснила, что ее резкие выражения на женском марше протеста в адрес Трампа были вырваны из контекста.

Певица Мадонна должна быть арестована за высказывание о том, что она «думала взорвать Белый дом» после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Такое заявление сделал советник республиканца, бывший спикер палаты представителей Конгресса Ньют Гингрич в эфире Fox News, сообщается в микроблоге телеканала в Twitter , передает , передает Лента.ру





«Это новый левый фашизм. Она — это его часть, я думаю, мы должны быть готовы к тому, чтобы защитить себя... Мадонну нужно арестовать», — отметил Гингрич.





Мадонна выступила с резкими выражениями в адрес нового президента США 21 января на женском марше в Вашингтоне. «Потребовался этот ужасающий миг темноты, чтобы разбудить нас», — сказала она собравшейся толпе, добавив матерное выражение. С использованием аналогичных слов она также «послала» Трампа.





Она также заявила, что «очень зла и много думала о том, чтобы взорвать Белый дом, но это ничего не изменит», передает The Huffington Post. Певица назвала акцию началом революции и призвала не отступать и не впадать в отчаяние.





23 января Мадонна пояснила, что ее резкие выражения на женском марше протеста в адрес Трампа были вырваны из контекста. «Я не жестокий человек и не пропагандирую насилие... Моя речь начиналась со слов "я хочу начать революцию любви"... Мои высказывания были метафорой», — отметила она.





Акции против Трампа, вступившего в должность президента 20 января, прошли в США, Канаде, Великобритании, других странах. Сам президент, комментируя происходящее, задался вопросом, почему участники протестов не голосовали на выборах.



