В Шымкенте жители вышли на «дорогу смерти»

10 дней назад на трассе, пролегающей через «Тассай», погиб ребенок, еще один серьезно пострадал.

Жители шымкентского массива «Тассай» вышли на «дорогу смерти» и добились встречи с руководством Каратауского района. 10 дней назад на трассе, пролегающей через «Тассай», погиб ребенок, еще один серьезно пострадал, сообщает Otyrar.kz





Горожане винят в трагедии не только водителя иномарки, сбившей мальчиков на проезжей части, но и ответственных за безопасность чиновников.





Жители «Тассая» считают, что живут как отбросы общества и никому нет до них дела. Но сегодня чиновники все же приехали. Представители Каратауского акимата и отдела полиции попытались успокоить жителей. Сабит Куатов, начальник Каратауского РОВД заверил жителей о том, что полицейские будут дежурить на этом участке дороги постоянно. Специально для этих целей выделен дорожно-патрульный экипаж.





Пешеходный переход и механические ограничители скорости будут установлены на дороге в течение суток. «Принято решение открыть здесь перекресток, поставить знаки «Ограничение скорости», два «лежачих полицейских» и шумовые препятствия», — отметил представитель районного акимата.





До сентября в «Тассае» появится полноценная пешеходная дорожка со светофором.





Напомним , 15 января около 6 часов вечера на автодороге по направлению из Шымкента в Аксукент водитель легкового автомобиля на высокой скорости совершил наезд на женщину, переходившую дорогу с тремя детьми.

Со слов очевидца, предоставившего видеозапись с места происшествия, женщина вышла на остановке “Аптека” из автобуса 44-го маршрута. У нее на руках был маленький ребенок и рядом еще двое детей. От наезда женщину с младенцем спасли доли секунд, удар пришелся на ее старших детей, следовавших за матерью на расстоянии шага. Один ребенок погиб на месте ДТП, второй находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами управляющими транспортными средствами». Назначен ряд экспертиз. В настоящее время 23-летний водитель арестован. Автомашина водворена на штрафстоянку. Проводится досудебное расследование.



