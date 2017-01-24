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В Алматы привлекли дополнительную технику для расчистки улиц от снега

24 января 2017, 10:52

По состоянию на 7 утра 24 января, высота снежного покрова составила до 20 см в горной и до 15 см в предгорной местностях.


Коммунальщики Алматы для расчистки дорог от последствий снегопада задействовали дополнительно 415 единиц спецтехники. Еще 150 самосвалов, 20 погрузчиков и 6 автогрейдеров подключили со строительных предприятий города, передает Zakon.kz со ссылкой на городские власти.

В ночной период были организованы колонны спецтехники, производившие работы по подметанию и сгребанию снега. Только за ночь с городских улиц вывезено 2 900 м3 снега.

Также с начала снегопада проводится посыпка дорожного полотна противогололедными материалами. На данный момент уже использовано более 4 000 тонн противогололедных материалов.

Для контроля за производством работ по уборке и вывозу снега в районных акиматах и акимате города Алматы организованы круглосуточные дежурства.


В Жетысуском районе ведется работа по уборке снега.

Фото: Instagram




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