В Алматы бабушка-опекун чуть не лишила квартиры родную внучку

Более 10 лет квартира сдавалась в аренду, без признания права собственности.

О факте нарушения прав несовершеннолетней сообщили в пресс-службе прокуратуры Алматы, передает передает Zakon.kz





Прокуратурой Жетысуского района в 2016 году был выявлен факт нарушения права собственности ребенка на квартиру, которая осталась в наследство после смерти родителей.





"Установлено, что несовершеннолетний ребенок с 2005 года находилась под опекой родной бабушки, которая на протяжении более 10 лет сдавала квартиру в аренду и не оформляла право собственности на свою внучку. Благодаря вмешательству прокуратуры района и внесенному акту реагирования, уполномоченным органом за ребенком зарегистрировано право собственности на квартиру, тем самым защищены конституционные имущественные права несовершеннолетней", - сообщили в прокуратуре.





Помимо этого юной алматинке заменили опекуна.



