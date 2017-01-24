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В Алматы бабушка-опекун чуть не лишила квартиры родную внучку

24 января 2017, 10:59

Более 10 лет квартира сдавалась в аренду, без признания права собственности.


О факте нарушения прав несовершеннолетней сообщили в пресс-службе прокуратуры Алматы, передает Zakon.kz.

Прокуратурой Жетысуского района в 2016 году был выявлен факт нарушения права собственности ребенка на квартиру, которая осталась в наследство после смерти родителей.

"Установлено, что несовершеннолетний ребенок с 2005 года находилась под опекой родной бабушки, которая на протяжении более 10 лет сдавала квартиру в аренду и не оформляла право собственности на свою внучку. Благодаря вмешательству прокуратуры района и внесенному акту реагирования, уполномоченным органом за ребенком зарегистрировано право собственности на квартиру, тем самым защищены конституционные имущественные права несовершеннолетней", - сообщили в прокуратуре.

Помимо этого юной алматинке заменили опекуна.

фото: Правовые материалы

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