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В потолке вагона поезда из Узбекистана пытались провезти 284 кг насвая

24 января 2017, 11:02

По подозрению в провозе запрещенного в РК некурительного табачного изделия допрашивается проводник поезда.


На казахстанско-узбекской границе пресечен провоз около 3 центнеров насвая, который был обнаружен в потолочном пространстве рабочего тамбура пассажирского поезда, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-служба ПС КНБ РК.

Наряд пункта пропуска «Бейнеу ж.д.» Бейнеуского пограничного отряда на поезде сообщением «Кунград – Бейнеу» при досмотре одного из вагона, в потолочном пространстве рабочего тамбура обнаружил насвай, общим весом 284 килограмма. Снят с поезда проводник вагона.

Проинформированы представители правоохранительных и взаимодействующих органов Бейнеуского района.

Фото с сайта lada.kz

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