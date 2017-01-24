В Алматы выпало 20 см снега

В Алматы снова вернулась зима. Как сообщили в Управлении природных ресурсов и регулирования природопользования, по состоянию на 7 утра 24 января, высота снежного покрова составила до 20 см в горной и до 15 см в предгорной местностях , передает , передает Zakon.kz.









Только за ночь с городских улиц вывезено 2 900 м3 снега.





Также с начала снегопада проводится посыпка дорожного полотна противогололедными материалами. На данный момент уже использовано более 4 000 тонн противогололедных материалов.



