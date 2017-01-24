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В Алматы выпало 20 см снега

24 января 2017, 11:06

Только за ночь с городских улиц вывезено 2 900 м3 снега.


В Алматы снова вернулась зима. Как сообщили в Управлении природных ресурсов и регулирования природопользования, по состоянию на 7 утра 24 января, высота снежного покрова составила до 20 см в горной и до 15 см в предгорной местностях, передает Zakon.kz.

Как уже сообщали ранее, для расчистки города была привлечена дополнительная техника, организованы круглосуточные дежурства коммунальщиков.

Только за ночь с городских улиц вывезено 2 900 м3 снега.

Также с начала снегопада проводится посыпка дорожного полотна противогололедными материалами. На данный момент уже использовано более 4 000 тонн противогололедных материалов.

Представляем небольшую подборку фото заснеженного города из соцсетей:






Больше всех чистому пушистому снегу радуются, конечно, дети и лепят вот таких забавных снеговиков:















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