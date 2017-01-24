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В Китае нашли останки выдры, жившей шесть миллионов лет назад

24 января 2017, 11:09

Выдра весила около 50 килограммов.


Окаменелые останки ранее неизвестного вида выдры размером с современного волка, жившей приблизительно 6 миллионов лет назад, нашли в провинции Юньнань на юге Китая, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

По словам ученых, выдра весила около 50 килограммов и достигала двух метров в длину, что почти вдвое больше современных выдр.

Археологам удалось обнаружить почти полностью сохранившийся череп и челюсть животного, а также часть скелета выдры. Она получила название Siamogale melilutra.

Фото: inforeactor.ru

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