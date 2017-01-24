В Китае нашли останки выдры, жившей шесть миллионов лет назад

Окаменелые останки ранее неизвестного вида выдры размером с современного волка, жившей приблизительно 6 миллионов лет назад, нашли в провинции Юньнань на юге Китая , передает , передает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.





По словам ученых, выдра весила около 50 килограммов и достигала двух метров в длину, что почти вдвое больше современных выдр.





Археологам удалось обнаружить почти полностью сохранившийся череп и челюсть животного, а также часть скелета выдры. Она получила название Siamogale melilutra.



