В Китае нашли останки выдры, жившей шесть миллионов лет назад
24 января 2017, 11:09
Выдра весила около 50 килограммов.
Окаменелые останки ранее неизвестного вида выдры размером с современного волка, жившей приблизительно 6 миллионов лет назад, нашли в провинции Юньнань на юге Китая, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.
По словам ученых, выдра весила около 50 килограммов и достигала двух метров в длину, что почти вдвое больше современных выдр.
Археологам удалось обнаружить почти полностью сохранившийся череп и челюсть животного, а также часть скелета выдры. Она получила название Siamogale melilutra.
Фото: inforeactor.ru
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