В соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» Правление Национального Банка Республики Казахстан Правила ведения Государственного реестра эмиссионных ценных бумаг.

ведение Государственного реестра осуществляется в электронной форме.

В частности, сведения о государственной регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг, изменений и дополнений в проспекты выпусков эмиссионных ценных бумаг, рассмотрении и утверждении отчетов об итогах размещения (погашения) эмиссионных ценных бумаг, изменений и дополнений в отчеты об итогах размещения акций, аннулировании выпусков эмиссионных ценных бумаг и их эмитентах, выдаче разрешений на выпуск и (или) размещение эмиссионных ценных бумаг на территории иностранного государства (далее - Сведения) вносятся в Государственный реестр уполномоченным органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган), не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг, изменений и дополнений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг, рассмотрения и утверждения отчета об итогах размещения (погашения) эмиссионных ценных бумаг, изменений и дополнений в отчет об итогах размещения акций, аннулирования выпуска эмиссионных ценных бумаг, выдачи разрешения на выпуск и (или) размещение эмиссионных ценных бумаг на территории иностранного государства.

Сведения вносятся в Государственный реестр на основании:

1) данных, содержащихся в документах, представленных эмитентами ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг на государственную регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг, изменений и дополнений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг, рассмотрение и утверждение отчета об итогах размещения (погашения) выпуска эмиссионных ценных бумаг, изменений и дополнений в отчет об итогах размещения акций, аннулирование выпуска эмиссионных ценных бумаг, для получения разрешения на выпуск и (или) размещение эмиссионных ценных бумаг на территории иностранного государства;

2) решения уполномоченного органа о государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг, изменений и дополнений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг, утверждении отчета об итогах размещения (погашения) эмиссионных ценных бумаг, изменений и дополнений в отчет об итогах размещения акций, аннулировании выпуска эмиссионных ценных бумаг, выдаче разрешения на выпуск и (или) размещение эмиссионных ценных бумаг на территории иностранного государства;

3) решения уполномоченного органа о приостановлении и возобновлении размещения и обращения негосударственных эмиссионных ценных бумаг и производных ценных бумаг;

4) решения уполномоченного органа об аннулировании выпуска акций в случае представления судом либо судебными исполнителями решения суда о признании недействительной государственной регистрации выпуска объявленных акций или принудительной ликвидации акционерного общества, вступившего в законную силу;

5) решения уполномоченного органа об аннулировании выпуска акций акционерных обществ, сведения о ликвидации или реорганизации (за исключением случаев присоединения к данному акционерному обществу другого юридического лица или выделения из данного акционерного общества нового акционерного общества) которых содержатся в Национальном реестре бизнес-идентификационных номеров;

6) решения уполномоченного органа об аннулировании выпуска облигаций эмитентов, сведения о ликвидации которых содержатся в Национальном реестре бизнес-идентификационных номеров;

7) решения суда о признании недействительным государственной регистрации выпуска негосударственных эмиссионных ценных бумаг и производных ценных бумаг.

Государственный реестр состоит из:

1) реестра акций;

2) реестра облигаций;

3) реестра паев;

4) реестра казахстанских депозитарных расписок;

5) реестра исламских ценных бумаг;

6) журнала присвоенных национальных идентификационных номеров государственным эмиссионным ценным бумагам;

7) журнала выданных разрешений на выпуск и (или) размещение эмиссионных ценных бумаг организаций-резидентов Республики Казахстан на территории иностранного государства.

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.