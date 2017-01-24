Биржевой курс тенге резко укрепился

По информации KASE, на торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 327,95 тенге за доллар США, максимальный - 330,7 тенге. Объем торгов по доллару составил 86 млн 750 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой - 266. В торгах приняли участие 24 члена валютного рынка KASE.

По данным Национального банка РК, официальный курс доллара на 24 января составляет 331,42 тенге.

По мнению старшего аналитика Альпари Анны Бодровой, относительно дорогая нефть способствует сохранению равновесия казахстанской валюты. Баррель североморского сырья сорта Brent стоит в понедельник $55,18 (-0,5%). По итогам заседания в минувшие выходные специальной комиссии ОПЕК по надзору за исполнением соглашений по сокращению добычи нефти стало известно, что работы выполнены примерно на 80%. Рынок спокойно воспринимает эту информацию, так как она в общем и целом уже заложена в рыночные котировки и, собственно, только благодаря этому баррель держится выше $55.





"Вступивший в минувшую пятницу в должность американского президента Дональд Трамп в своей речи упомянул о желании достигнуть энергетической автономии от действий ОПЕК и стимулировать добычу внутри страны. Мнения участников рынка на этот счет неоднозначные: кто-то считает подобные планы амбициозными, кто-то видит первые шаги в данном направлении. Как бы то ни было, США остаются сильным игроком на мировом энергетическом рынке и занимают отдельную позицию, не присоединившись к соглашению ОПЕК", - отметила аналитик.





По ее прогнозам, ожидания по валютам на новую неделю нейтральные: пока баррель дорогой, сырьевым валютам мало что угрожает серьезным образом. Доллар США проторгуется в пределах отметок 330,15-333,00 тенге. Евро останется в границах значений 354-356 тенге.