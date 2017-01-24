В реализации соцпроектов госорганы участвуют недостаточно, а отдельные из них вовсе не работают с НПО в рамках госсоцзаказа.

На заседании Правительства РК министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев озвучил ряд проблем в неправительственном секторе, требующих решения, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«За последние 10 лет количество НПО выросло почти в три раза и составляет более 18 тысяч. Размер государственных социальных инвестиций увеличился в 13 раз. Проектный портфель составил более 14 тысяч проектов. Поставщиками соцуслуг ежегодно становится более тысячи НПО. В секторе НПО занято более 28 тысяч казахстанцев. По сравнению с 2016 годом в 2017 году почти в три раза увеличен объем и в четыре раза расширены темы грантов», - проинформировал он.





Глава ведомства указал, что для консолидации усилий в 2015 году был принят национальный План по развитию взаимодействия НПО и государства на 2016-2020 год, введены новые финансовые инструменты, такие как гранты и премии, создан оператор грантового финансирования, Центр поддержки гражданских инициатив.





Вместе с тем министр назвал приоритетные направления взаимодействия государства и НПО и обозначил имеющиеся проблемные вопросы, требующие решения.





«Это реализация совместных проектов и повышение устойчивости социальных проектов, здесь особенно важен учет потребностей отрасли и населения. Анализ показывает недостаточное участие центральных госорганов в реализации социальных проектов. Отдельные из них вовсе не работают с НПО в рамках госсоцзаказа. На местном уровне госсоцзаказ в основном реализуют лишь управлением внутренней политики либо социальной сферы. Это говорит о том, что некоторые госорганы до сих пор не осознали важности и пользы взаимодействие с НПО. На самом деле именно взаимодействие с гражданским сектором позволяет знать настроение общества и держать руку на пульсе», - пояснил он.





По его словам, в свою очередь сами НПО нередко отмечают ненадлежащее качество оказываемых ими услуг, нездоровую конкуренцию и «даже демпинг за счет качества».





«Следует активно привлекать к партнерству бизнес. Безусловно, бизнес участвует в реализации социальной политики, но уровень недостаточен. Например, только 17 экспертов НПО позитивно оценили взаимодействие с бизнесом. Отсюда необходимость выстраивания эффективного трехстороннего сотрудничества. Именно в партнерстве с НПО бизнес мог бы раскрыть свою социальную роль. Организацию грантов для НПО от бизнеса готов взять на себя центр поддержки гражданских инициатив. Важно организовать на местах мониторинг участия бизнес в социальном партнерстве с НПО. Притоку новых лиц и профессионалов в гражданскую сферу будет способствовать принятый недавно закон «О волонтерской деятельности», - считает Н. Ермекбаев.





Как он добавил, еще один момент касается систематизации практик НПО.





«В 2015 году создана база данных НПО. Это позволит знать их потенциал и возможности. Следует отметить слабую наполняемость этой базы. В ней представлены лишь 2,5 тысячи организаций, в то же время гранты и премии могут получить лишь НПО, зарегистрированные в этой базе. Сегодня мы занимаемся усилением информационно-разъяснительной работы, чтобы привлечь НПО к регистрации в базе данных и просим госорганы, особенно на местах, активнее включить в данный процесс. Сейчас осуществляется перевод базы данных в электронный формат. Для окончательного ее введения в действие потребуется дополнительное финансирование до 50 млн тенге в этом году. Работа с базой данных актуализировала проблему бездействующих НПО, которых насчитывается 9 тысяч. В качестве возможного решения экспертами предлагается проведение министерством финансов добровольной амнистии этих недействующих организаций», - сообщил глава ведомства.





В то же время он уточнил, что требуется совершенствование механизмов системного диалога между государством и гражданским сектором.





«Потенциал вовлечения НПО в процесс принятия решения реализуется не в полной мере и нередко формально. Дефицит диалога проявился при проведении выборов в общественные советы. По оценкам самих НПО, недостаточна представленность активных общественных организаций, СМИ, молодежи привело к тому, что на заседании общественных советов не всегда поднимают вопросы, реально волнующие население. Результаты опросов НПО свидетельствуют о недостаточно уровне информационно-разъяснительной работы по принимаемым законодательным мерам. Об этом заявил каждый второй из числа НПО», - резюмировал министр.





Как он подчеркнул в заключении, развитие неправительственного сектора необходимо, так как НПО являются «надежным партнером государства в решении социальных вопросов и активизации гражданских инициатив».





Ксения Давыдова, Астана