Отпущенный на свободу участник смертельной драки в Алматы пройдет повторную экспертизу

В Алматинском городском суде продолжается апелляционное слушание по делу Айдара Байракова - участника драки, в результате которой погиб Дмитрий Ачимов. На последнем слушании было решено отправить осужденного судом первой инстанции к штрафу Байракова на повторную психолого-психиатрическую экспертизу в Астану





Об этом корреспонденту портала рассказала сестра погибшего Надежда Ачимова. По ее словам, на слушание вызвали специалиста, проводившего психолого-психиатрическую экспертизу Байракова во время суда первой инстанции. Напомним, что эта экспертиза признала, что Байраков в момент совершения преступления был в состоянии аффекта. Что, собственно, и легло в основу переквалификации со ст.106 - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего на ст. 111 УК РК - причинение вреда здоровью в состоянии аффекта.





В ходе длительного допроса этого специалиста, как рассказала Надежда Ачимова, апелляционная судебная коллегия выявила ряд нарушений. Например, при проведении судебной экспертизы специалист брала данные только со слов Байракова. Затем, подписывать экспертизу должны были три эксперта, а подписали только два. И другие нарушения. В связи с чем, судьи апелляционной коллегии, посовещавшись, приняли решение направить Байракова на повторную комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу в Астану.





Апелляционные слушания, в начале которых было решено возобновить судебное следствие , продолжатся после завершения этой экспертизы.





Новость о том, что мужчину, нанесшего роковой удар в бедро оппонента, отпустили из зала суда , назначив штраф, вызвала большой резонанс. Напомним, инцидент произошел 28 июня между 46-летним Айдаром Байраковым и 29-летним Дмитрием Ачимовым. Как рассказали родные последнего, Байраков подрезал Ачимова (У Байракова другая версия случившегося). Тогда молодой человек догнал мужчину и стал выяснять с ним отношения. В ходе словесной перепалки и завязавшейся потасовки Байраков достал из кармана складной нож и ударил им в бедро Ачимова, попав в артерию. В результате молодой человек 30 июня скончался в больнице.



