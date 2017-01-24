В Казахстане начнут добывать метан угольных пластов для развития углехимии

С переходом Казахстана на «зеленую экономику» назрела острая необходимость в развитии углехимии, которая может обеспечить качественное изменение потребительских свойств продукции и, соответственно, увеличить ее рыночную цену, а самое главное – позволит выйти за пределы рынка энергетического угля,

По словам главы энергетического ведомства, сегодня разрабатывается комплексный проект по добыче метана из угольных пластов. Работы ведутся по обеспечению безопасности ведения горных работ за счет дегазации угольных пластов в Карагандинском угольном бассейне и по разведке метана в соответствии с заключенными контрактами на недропользование по пилотным проектам.





Перед министерством стоит задача добывать метан угольных пластов для промышленного освоения, что позволит значительно улучшить социально-экономическую обстановку в ряде регионов страны. Так как этот метан можно использовать для производства электроэнергии, в бытовых целях, в качестве топлива для автотранспорта, в металлургической промышленности и химических отраслях, то существенно повысится безопасность работ при последующей добыче угля и улучшится экологическая ситуация за счет уменьшения выбросов метана в окружающую среду.





Согласно информации главы ведомства, внесены изменения в Предпринимательский кодекс РК, которые снимают ограничения по добыче метана угольных пластов и позволяют включить ее в перечень приоритетных видов деятельности, определенных для реализации инвестиционных приоритетных проектов и получения действующих налоговых и инвестиционных преференций. Кроме того, актуализирован План мероприятий по организации разведки и добычи МУП, утвержденный министром энергетики РК от 23 сентября 2016 года.