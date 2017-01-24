В Казахстане работают 13 служб инватакси с автопарком порядка 180 машин
24 января 2017, 11:44
За последние годы в Казахстане увеличилось количество неправительственных организаций, привлекаемых государством для оказания специальных услуг населению.
Министр здравоохранения и социального развития РК Тамара Дуйсенова доложила, что ее ведомство взаимодействует с неправительственным сектором по ряду направлений. В частности, НПО привлекаются для оказания специальных услуг лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, профилактики ВИЧ/СПИДа, борьбы с туберкулезом и т. д., передает Zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.
Специальные социальные услуги в Казахстане оказываются с 2009 года. Сотрудничество НПО и государства в этом секторе длится более 7 лет и направлено на создание равных условий для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. За этот период участие НПО на рынке оказания специальных социальных услуг значительно увеличилось по сравнению с 2009 годом, вырос объем бюджетных средств, а также число лиц, получающих специальные услуги.
К примеру, услуги инватакси были введены с 2014 года как дополнительная мера поддержки инвалидов первой и второй групп средствами передвижения. Инициатива была предложена общественными объединениями инвалидов, которые являются основными поставщиками данных услуг в 13 регионах страны. На сегодня работают 13 служб инватакси с автопарком порядка 180 машин.
Фото с сайта youtube.com
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