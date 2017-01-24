Е. Левкин рассказал, сколько медалей могут завоевать отечественные прыгуны с трамплина

До начала XXVIII зимней Универсиады осталось пять дней. Совсем скоро около двух тысяч спортсменов, разыграют 85 комплектов медалей в 12 видах спорта,

Чемпион зимней Азиады-2011 по прыжкам на лыжах с трамплина Евгений Левкин верит в успешное выступление отечественных спортсменов на Универсиаде-2017.





«Уровень соревнований говорит сам за себя, это Универсиада, конечно к нам не приедут лидеры зачета, но, тем не менее, будут сильные участники. Ожидается участие двукратного чемпиона Универсиады россиянина Михаила Максимочкина и чемпиона мира среди юниоров Кшиштоф Биегун из Польши. В нашей команде тоже есть сильные лыжники, они усиленно готовились, думаю, Муминов и Ткаченко смогут завоевать медали», - считает он.





В студенческую сборную Казахстана на Универсиаду-2017 вошли Сабиржан Муминов, Сергей Ткаченко, Роман Ногин, Акрам Адилов, Станислав Анчугин и Даяна Ахметвалиева. Собеседник дал прогноз на выступление единственной представительницы Казахстана в женских стартах.





«В этом сезоне у Даяны была маленькая напрыжка на трамплине К-95. Я бы не стал на нее рассчитывать, она еще не готова к такому уровню соревнований. Хотя, чем черт не шутит, может у нее все получится, в Солт-Лейк-Сити на Симона Аммана тоже никто не ставил, но он выиграл два золота», - говорит Левкин.





28-я Всемирная зимняя Универсиада в городе Алматы пройдет в период с 29 января по 8 февраля 2017 года. На Универсиаде нашу страну представят 250 человек, из них 171 спортсмен, 65 тренеров и 14 человек в штабе.