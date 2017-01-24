В Жамбылской области в два раза увеличится объем производства светодиодных ламп

Единственным предприятием Жамбылской области по производству высококачественных энергосберегающих ламп является ТОО «Энерджи Тараз», которое планирует в два раза увеличить производство светодиодных ламп, передает пресс-служба акима Жамбылской области.





В прошлом году завод стал лауреатом Республиканского конкурса «Парыз». Ежегодная мощность предприятия составляет порядка 10 тысяч энергосберегающих ламп. Благодаря высокому качеству продукции спрос на нее растет. Компания наладила экспортные поставки, самые крупные партии идут в Россию.





- В нашей продукции мы особое внимание уделяем увеличению казахстанского содержания. Так, на сегодняшний день до 70% используемого сырья и оборудования отечественного производства. Благодаря высокому качеству растет спрос на продукцию. Среди крупных экспортеров - Россия. В прошлом году завод произвел продукции на сумму свыше 1 млрд тенге, а в текущем году производственную мощность планируют увеличить в два раза. Еще хочется сказать,что на предприятии четверть трудового коллектива - люди с ограниченными возможностями, -отмечает заместитель директора ТОО «Энерджи Тараз» Б.Сыздыков.





Производственный станок имеет соответствующее компьютерное программное обеспечение, что позволяет избегать брака. Система контролирует производственный процесс вплоть до миллиметра и даже микрона. Самый крупный производственный цех завода занимается выпуском светодиодных ламп, которые потребляют в 4-5 раз меньше энергии, чем обычные лампы накаливания. Предприятие выпускает около 40 видов светильников.





Продукция имеет гарантию до пяти лет.











