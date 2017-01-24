Нурлан Ногаев : "Нельзя оценивать акима за год работы"

Аким Атырауской области Нурлан Ногаев накануне посетил с рабочим визитом Макатский район, где провёл выездное совещание с руководителями областного уровня и поблагодарил своего предшественника Бахыткожу Измухамбетова за проделанную работу , сообщает пресс-служба областного акима.





В 2016 году глава региона посетил все 7 районов и 72 сельских округа Атырауской области. В ходе визита в Макатский район Нурлан Ногаев дал местным властям 23 поручения, однако за полгода из них выполнено было лишь 9.





- Одна из причин низкой результативности, это не скоординированность государственных органов, - подытожил совещание Нурлан Ногаев.

- Я знаю что в некоторых районах начальники отдела не подчиняются руководителям управлений областного уровня, из-за этого у нас правая рука не знает что делает левая. Этого не должно быть. Казахстан - унитарное государство, все мы руководствуемся в работе поручениями президента. Если подобное повторится - мы будем принимать жесткие меры.





Позже, выступая перед населением Макатского района Нурлан Ногаев поблагодарил жителей за высокую оценку своей работы.





- Большая часть наших сегодняшних достижений была достигнута благодаря курсу прежнего главы региона Бахыткожи Измухамбетова. Я считаю неправильным ставить оценку руководителю за первый год его работы, так как многие из реализованных за это время проектов долгое время вынашивались его предшественником, - заявил Нурлан Ногаев.





- Благодаря Бахыткоже Салахадиновичу область постепенно начала смещать курс своего развития с нефтедобывающей промышленности на сельское хозяйство. Мой предшественник вдохнул в жизнь в крестьянские хозяйства, благодаря ему в регионе появились завод по производству козьего молока, перепелиная ферма, предприятие по переработке шерсти – те проекты, аналогов которым нет в Казахстане. Вторую жизнь получило товарное производство рыб осетровых пород и аграрное производство. К примеру в 2012 году площадь посева овощных культур составляла чуть более 3 тысяч гектар, сегодня эта цифра достигла отметки 7 тысяч 300 гектар, причём около 2 тысяч гектар обслуживаются при помощи капельного орошения. Это огромное достижение, безусловно заслуга моего предшественника. Курс поставленный предыдущим акимом был выбран им по поручению главы государства, и наша задача продолжить начатое дело. Впереди еще много работы.