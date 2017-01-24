Близняшки пожалели о том, что потратили $250 тысяч на пластические операции

31-летние сёстры-близнецы из Австралии Анна и Люси де Синкуе потратили $250 тысяч на пластические операции, чтобы стать совершенно идентичными, пишет Daily Mail. Сейчас сёстры пожалели о сделанных изменениях и вместе пытаются вернуть себе более естественный вид, пишет пишет Life.ru





Сёстры увеличили губы, вставили в грудь имплантанты, сделали татуаж бровей и глаз и прошли ещё ряд косметических процедур. Недавно девушкам поставили диагноз — дисморфофобия (психическое расстройство, при котором человек чрезмерно обеспокоен своей внешностью).





Сейчас пара принимает антидепрессанты и делает попытки вернуть свою прежнюю внешность. Несмотря на нежелание прибегать в дальнейшем к пластическим операциям, девушки продолжают злоупотреблять различными косметическими процедурами. Их общий приятель Бен пошутил, что может целиком прочитать роман за то время, пока они вечером занимаются своими процедурами.





Девушки жалуются, что, несмотря на то что они узнали о диагнозе, некоторые привычки очень сложно сломать. Если у одной из сестёр на лице появляется прыщ, то та может вообще не выйти из дома, пока он не пройдёт.





Сёстры призывают девушек, которые испытывают проблемы со своей внешностью, в первую очередь поговорить с родителями или со специалистами, а не ложиться под нож. Женщины жалеют о том, что решили так изменить свою внешность и хотят вернуться к более естественному и здоровому виду.





Когда трио отпраздновало свой пятилетний юбилей совместной жизни, девушки записали видео на YouTube, в котором рассказали, что собираются вступить в брак с их общим парнем Беном. "Мы были с ним в течение пяти лет... и теперь мы хотим выйти за него замуж. Кстати, его зовут Бен. Может для кого-то это странно, но мы считаем, что это красиво. И мы очень счастливы вместе", - говорят сёстры Де Синкуе.



