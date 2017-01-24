В чем обвинили российских спортсменов и тренеров в очередном «блокбастере» ARD

Немецкий телеканал ARD продолжает штамповать фильмы о допинге в российском спорте. Очередное изделие увидело свет 22 января. « Лента.ру » рассказывает о содержании новой документальной ленты, а также о реакции на нее со стороны высшего спортивного руководства страны.





На чистую воду





Главный герой десятиминутного фильма — 26-летний бегун на средние дистанции Андрей Дмитриев. Легкоатлет откровенно рассказал об известных ему нарушениях, назвал нескольких тренеров. Перед этим спортсмен пообщался с известным разоблачителем россиян — немецким журналистом Хайо Зеппельтом, который посоветовал бегуну ненадолго переквалифицироваться в шпиона.





«Зеппельт действительно предложил поработать над фактами, потому что иначе обвинения получались голословными. И как минимум одно нарушение мне удалось зафиксировать на камеру. Я снял, как тренер Владимир Казарин, который сейчас временно отстранен, продолжает работать со спортсменами», — рассказал Дмитриев «Спорт-Экспрессу».





В фильме он также сообщил, что продолжение профессиональной деятельности отстраненных тренеров — не единственная проблема в российской легкой атлетике. По словам Дмитриева, «ведется уверенная работа с допингом», и без него молодым спортсменам невозможно тренироваться. Но никаких доказательств этому не привел. Дмитриев назвал еще несколько тренеров, нарушающих антидопинговые правила, но в ARD почему-то решили их имена заглушить.





Дмитриев критично отозвался о Юрии Борзаковском, назначенном в апреле этого года главным тренером сборной России по легкой атлетике. По его словам, Борзаковский знает всех специалистов, попавших под санкции, работал с ними. Поэтому олимпийскому чемпиону в беге на 800 метров «самому неинтересно что-то менять».





Еще до выхода фильма телеканал озвучил любопытную информацию о преемнике супругов Степановых. Дмитриев, будучи членом юношеской сборной России по легкой атлетике, пять лет отучился в военном колледже Вирджинии в США, где продолжал тренироваться. Среди его достижений — победа на командном чемпионате России-2015 в беге на 1500 метров, а также выступление на чемпионате мира по кроссу в 2009 году, где легкоатлет занял скромное 50-е место. Сам спортсмен с оптимизмом смотрит в будущее. Выступление для ARD Дмитриев не считает помехой для продолжения карьеры в России.









Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС





«Безусловно, я очень хочу соревноваться дальше. Мне 26 лет, и как минимум до 34-х я намерен тренироваться и выступать на самом высоком уровне», — заявил бегун.





Меньше знаешь, крепче спишь





Главный спортивный чиновник России вице-премьер Виталий Мутко признался, что легкоатлет Дмитриев — абсолютно неизвестная ему персона. И вообще новый сюжет ARD ему совершенно не интересен.





«Не надо раскручивать этот фильм. Я его не видел и смотреть его не собираюсь. Видимо, государственному каналу Германии нечем заняться. Пусть Зеппельт сначала в своей стране посмотрит на проблемы допинга, зачем в другие государства лезть? У них не меньше проблем», — отметил Мутко в беседе с ТАСС.





В отличие от вице-премьера, президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин пообещал ознакомиться с содержанием сюжета и проверить все факты, на которые указывает Дмитриев. Также глава ВФЛА прокомментировал видеозапись с участием Казарина.





«После решения IAAF мы исключили его от всех финансовых составляющих — учебно-тренировочных сборов, рабочих ставок, зарплаты и так далее. Человек взял свои деньги и поехал куда угодно. Он мог поехать в сборной США на один стадион тренироваться, заплатить аренду и работать там с кем угодно», — заявил Шляхтин в интервью «Р-Спорт».





Кадры с участием Казарина были сняты в легкоатлетическом манеже Уральского государственного университета физической культуры в Челябинске. В руководстве вуза подчеркнули, что тренер не является сотрудником учебного заведения, но препятствовать его присутствию в манеже причин нет.





Не покладая рук





Очередной фильм ARD о проблемах с допингом в российском спорте — уже пятый по счету. Зеппельт — бессменный автор и идейный вдохновитель этого сериала. Все началось в декабре 2014 года. Расследование немецких журналистов дало старт непрекращающейся череде скандалов, связанных с ВФЛА. В итоге организацию исключили из Международной ассоциации легкоатлетических федераций, а россияне лишились возможность выступать на международных соревнованиях.





До Дмитриева в качестве информаторов успешно выступали супруги Степановы. Виталий — бывший сотрудник Российского антидопингового агентства (РУСАДА), его жена — бегунья на средние дистанции. После выхода фильмов супружеская пара жаловалась на угрозы и попросила политического убежища за рубежом. В конце декабря прошлого года Юлии предоставили индивидуальное разрешение на участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Возможно, и Дмитриев решился на откровения в надежде на заветный допуск.





Алексей Гусев

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости



