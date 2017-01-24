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Утверждены Правила формирования и использования Республиканского банка данных детей-сирот
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Аннотация к документу: Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 16 ноября 2016 года № 661 «Об утверждении Правил формирования и использования Республиканского банка данных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, желающих принять детей на воспитание в свои семьи»
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В соответствии с пунктом 1 статьи 118-2 Кодекса Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года «О браке (супружестве) и семье» утверждены Правила формирования и использования Республиканского банка данных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, желающих принять детей на воспитание в свои семьи.
В частности, сведения, содержащиеся в Республиканском банке данных, являются государственными электронными информационными ресурсами.
Республиканский банк данных формируется:
1) органами, осуществляющими функции по опеке или попечительству местных исполнительных органов районов, городов областного значения, областей, городов республиканского значения, столицы (далее - органы);
2) Комитетом по охране прав детей Министерства образования и науки Республики Казахстан (далее - Комитет);
3) агентствами по усыновлению (удочерению) (далее - агентства);
4) загранучреждениями;
5) Департаментом консульской службы Министерства иностранных дел Республики Казахстан (далее - Департамент).
Республиканский банк данных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, формируется на основе анкет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заполненных органами, Комитетом и Департаментом.
Республиканский банк данных состоит из следующих разделов:
1) банк детей;
2) архив детей;
3) устроенные дети.
Раздел «Банк детей» содержит следующую информацию о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей:
1) наименование области (области, города республиканского значения и столицы) регистрации анкеты ребенка;
2) наименование района регистрации анкеты ребенка;
3) номер анкеты ребенка;
4) анкетные данные ребенка (фамилия, имя, отчество (при его наличии), дата рождения, возраст, национальность, пол, индивидуальный идентификационный номер);
5) вид учета (первичный, региональный, централизованный);
6) формы устройства (усыновление, опека или попечительство, патронат, приемная семья);
7) диагноз;
8) сведения о местонахождении ребенка (наименование, адрес организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);
9) сведения о родственниках;
10) социальный статус ребенка;
11) фамилия, имя, отчество (при его наличии) опекунов, попечителей, патронатных воспитателей, приемных родителей;
12) дата устройства в семью (усыновление, опека или попечительство, патронат, приемная семья).
Раздел «Архив детей» содержит информацию о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, снятых с учета (первичный, региональный, централизованный) по причине достижения ими совершеннолетия, полной дееспособности, возврата их родителям или по причине смерти.
При внесении сведений о смерти детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достижения ими совершеннолетия, полной дееспособности, возврата их родителям анкета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, автоматически переводится из раздела «Банк детей» в раздел «Архив детей».
Раздел «Устроенные дети» содержит информацию о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, снятых с учета (первичный, региональный, централизованный) по причине их устройства в семью (усыновление, опека или попечительство, патронат, приемная семья).
При усыновлении ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей, иностранцами Департамент ставит усыновленного ребенка на учет в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан в соответствии с Правилами постановки на учет в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан и осуществления загранучреждениями Республики Казахстан контроля за детьми, являющимися гражданами Республики Казахстан, переданными на усыновление иностранцам, утвержденными приказом исполняющего обязанности Министра иностранных дел Республики Казахстан от 3 апреля 2015 года № 11-1-2/130 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 11240) путем внесения даты постановки на учет в анкете ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей.
При изменении сведений о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, орган в течение семи рабочих дней со дня поступления сведений вносит соответствующие изменения в анкету ребенка.
При внесении сведений об устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семью (усыновление, опека или попечительство, патронат, приемная семья) анкета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, автоматически переводится из раздела «Банк данных» в раздел «Устроенные дети».
Основаниями прекращения учета сведений в Республиканском банке данных о ребенке, оставшемся без попечения родителей, являются:
1) устройство ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в семью;
2) возвращение ребенка, оставшегося без попечения родителей, его родителям или родителю;
3) достижение ребенком, оставшимся без попечения родителей, совершеннолетия или приобретение таким ребенком полной дееспособности до достижения им совершеннолетия;
4) смерть ребенка, оставшегося без попечения родителей;
5) признание ребенка в судебном порядке безвестно отсутствующим, объявление его умершим.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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