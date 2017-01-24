В соответствии с пунктом 1 статьи 118-2 Кодекса Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года «О браке (супружестве) и семье» утверждены Правила формирования и использования Республиканского банка данных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, желающих принять детей на воспитание в свои семьи.

В частности, сведения, содержащиеся в Республиканском банке данных, являются государственными электронными информационными ресурсами.

Республиканский банк данных формируется:

1) органами, осуществляющими функции по опеке или попечительству местных исполнительных органов районов, городов областного значения, областей, городов республиканского значения, столицы (далее - органы);

2) Комитетом по охране прав детей Министерства образования и науки Республики Казахстан (далее - Комитет);

3) агентствами по усыновлению (удочерению) (далее - агентства);

4) загранучреждениями;

5) Департаментом консульской службы Министерства иностранных дел Республики Казахстан (далее - Департамент).

Республиканский банк данных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, формируется на основе анкет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заполненных органами, Комитетом и Департаментом.

Республиканский банк данных состоит из следующих разделов:

1) банк детей;

2) архив детей;

3) устроенные дети.

Раздел «Банк детей» содержит следующую информацию о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей:

1) наименование области (области, города республиканского значения и столицы) регистрации анкеты ребенка;

2) наименование района регистрации анкеты ребенка;

3) номер анкеты ребенка;

4) анкетные данные ребенка (фамилия, имя, отчество (при его наличии), дата рождения, возраст, национальность, пол, индивидуальный идентификационный номер);

5) вид учета (первичный, региональный, централизованный);

6) формы устройства (усыновление, опека или попечительство, патронат, приемная семья);

7) диагноз;

8) сведения о местонахождении ребенка (наименование, адрес организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);

9) сведения о родственниках;

10) социальный статус ребенка;

11) фамилия, имя, отчество (при его наличии) опекунов, попечителей, патронатных воспитателей, приемных родителей;

12) дата устройства в семью (усыновление, опека или попечительство, патронат, приемная семья).

Раздел «Архив детей» содержит информацию о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, снятых с учета (первичный, региональный, централизованный) по причине достижения ими совершеннолетия, полной дееспособности, возврата их родителям или по причине смерти.

При внесении сведений о смерти детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достижения ими совершеннолетия, полной дееспособности, возврата их родителям анкета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, автоматически переводится из раздела «Банк детей» в раздел «Архив детей».

Раздел «Устроенные дети» содержит информацию о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, снятых с учета (первичный, региональный, централизованный) по причине их устройства в семью (усыновление, опека или попечительство, патронат, приемная семья).

При усыновлении ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей, иностранцами Департамент ставит усыновленного ребенка на учет в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан в соответствии с Правилами постановки на учет в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан и осуществления загранучреждениями Республики Казахстан контроля за детьми, являющимися гражданами Республики Казахстан, переданными на усыновление иностранцам, утвержденными приказом исполняющего обязанности Министра иностранных дел Республики Казахстан от 3 апреля 2015 года № 11-1-2/130 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 11240) путем внесения даты постановки на учет в анкете ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей.

При изменении сведений о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, орган в течение семи рабочих дней со дня поступления сведений вносит соответствующие изменения в анкету ребенка.

При внесении сведений об устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семью (усыновление, опека или попечительство, патронат, приемная семья) анкета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, автоматически переводится из раздела «Банк данных» в раздел «Устроенные дети».

Основаниями прекращения учета сведений в Республиканском банке данных о ребенке, оставшемся без попечения родителей, являются:

1) устройство ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в семью;

2) возвращение ребенка, оставшегося без попечения родителей, его родителям или родителю;

3) достижение ребенком, оставшимся без попечения родителей, совершеннолетия или приобретение таким ребенком полной дееспособности до достижения им совершеннолетия;

4) смерть ребенка, оставшегося без попечения родителей;

5) признание ребенка в судебном порядке безвестно отсутствующим, объявление его умершим.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.