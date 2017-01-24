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Нацбанк прокомментировал информацию о начале переговоров между Народным банком и Казком

24 января 2017, 12:38

До фактической реализации сделки банки должны получить согласие Национального Банка на смену крупных акционеров.


Национальный Банк был проинформирован менеджментом и акционерами банков о начале переговорных процессов между «АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казком». В условиях продолжающейся глобализации финансовых рынков и усиления интеграционных процессов тенденция консолидации банковского сектора характерна для многих стран, в том числе и для Казахстана. Об этом сообщил заместитель председателя НБРК Олег Смоляков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

«До фактической реализации сделки банки должны получить согласие Национального Банка на смену крупных акционеров, которое возможно только в случае обеспечения защиты интересов всех депозиторов и кредиторов банков, а также наличия финансовых возможностей у новых акционеров для устойчивого развития бизнеса банков», - проинформировал О. Смоляков.

Помимо этого, по его словам, Национальный Банк заявляет о своей готовности осуществлять мониторинг в части исполнения обязательств финансовых институтов по соблюдению прав миноритариев каждого банка, участвующего в процессе консолидации, а также по исполнению иных сопутствующих обязательств в полном объеме.

«Также следует обратить внимание, что в соответствии с казахстанским законодательством сделка, обсуждаемая «АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казком», не имеет временных ограничений», - подчеркнул О. Смоляков. Он добавил, что «Национальный Банк продолжит политику обеспечения финансовой устойчивости банковского сектора и неукоснительного соблюдения банками требований банковского законодательства».

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