Казахстан примет участие в заседании рабочей группы по статусу Каспия

Специальная рабочая группа обсудит в Баку статус Каспия, передает BNews.kz. Об этом сообщил заместитель министра МИД Азербайджана Халаф Халафов. Все страны, включая Казахстан, подтвердили участие в Бакинском заседании.

В конце января в Баку состоится очередное заседание специальной рабочей группы по разработке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, сказал журналистам замминистра.

Как передает корреспондент BNews.kz, в повестке рабочей группы стоит продолжение обсуждения несогласованных до сих пор вопросов по проекту Конвенции.

«Данное заседание рабочей группы носит подготовительный характер перед встречей министров», - отметил заместитель министра, добавив, что наряду с этим будут проведены работы над подготовкой проекта Конвенции, а также обсуждения по иным открытым вопросам.

На повестку дня заседания также может быть внесено обсуждение вопроса подготовки к проведению саммита в 2017 году, сказал Х.Халафов.

Прибрежные государства (Азербайджан, Казахстан, Россия, Туркменистан и Иран) в ноябре 2003 года подписали Рамочную конвенцию по защите морской среды Каспийского моря.

В июле 1998 года между Казахстаном и Россией были заключены соглашение о разграничении дна северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на недропользование, в мае 2002 года был подписан протокол к данному Соглашению. В свою очередь, 29 ноября 2001 года и 27 февраля 2003 года было заключено соглашение между Казахстаном и Азербайджаном о разграничении дна Каспийского моря, и соответствующий протокол к нему.

Также между Казахстаном, Азербайджаном и Россией 14 мая 2003 года было заключено соглашение о точке стыка, линий разграничения сопредельных участков дна Каспийского моря.