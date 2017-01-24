 
Облачно: слабый снег
-2°

Алматы

Облачно: слабый снег

Вероятность осадков: 77%

Влажность: 100%

Давление: 709 мм рт. ст.

Ветер: северо-западный, 1.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

329.20

24 января 

Курс НБРК

331.42

-

АЛМАТЫ

Покупка

328.20

Продажа

329.20

АСТАНА

Покупка

328.00

Продажа

329.00

Подробнее
354.00

24 января 

Курс НБРК

355.75

-

АЛМАТЫ

Покупка

352.00

Продажа

354.00

АСТАНА

Покупка

353.00

Продажа

355.00

Подробнее
Новости за сегодня

Казахстан примет участие в заседании рабочей группы по статусу Каспия

 

Специальная рабочая группа обсудит в Баку статус Каспия, передает BNews.kz. Об этом сообщил заместитель министра МИД Азербайджана Халаф Халафов. Все страны, включая Казахстан, подтвердили участие в Бакинском заседании.

В конце января в Баку состоится очередное заседание специальной рабочей группы по разработке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, сказал журналистам замминистра.

Как передает корреспондент BNews.kz, в повестке рабочей группы стоит продолжение обсуждения несогласованных до сих пор вопросов по проекту Конвенции.

«Данное заседание рабочей группы носит подготовительный характер перед встречей министров», - отметил заместитель министра, добавив, что наряду с этим будут проведены работы над подготовкой проекта Конвенции, а также обсуждения по иным открытым вопросам.

На повестку дня заседания также может быть внесено обсуждение вопроса подготовки к проведению саммита в 2017 году, сказал Х.Халафов.

Прибрежные государства (Азербайджан, Казахстан, Россия, Туркменистан и Иран) в ноябре 2003 года подписали Рамочную конвенцию по защите морской среды Каспийского моря.

В июле 1998 года между Казахстаном и Россией были заключены соглашение о разграничении дна северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на недропользование, в мае 2002 года был подписан протокол к данному Соглашению. В свою очередь, 29 ноября 2001 года и 27 февраля 2003 года было заключено соглашение между Казахстаном и Азербайджаном о разграничении дна Каспийского моря, и соответствующий протокол к нему.

Также между Казахстаном, Азербайджаном и Россией 14 мая 2003 года было заключено соглашение о точке стыка, линий разграничения сопредельных участков дна Каспийского моря.

 

24 января 2017, 12:37
Источник, интернет-ресурс: ИА «BNews.kz»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код