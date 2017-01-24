Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Атырау пьяный пассажир разорвал форму дорожного полицейского

24 января 2017, 12:40

Мужчина получил наказание в виде 100 часов общественных работ.


За этот проступок мужчина получил наказание в виде 100 часов общественных работ, сообщает "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу Махамбетского районного суда.

Инцидент произошел на трассе Атырау-Уральск. Во время дежурства старший сержант полиции остановил подозрительную автомашину марки «Ваз-21154». В это время со стороны пассажирского места вышел пассажир, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, и направился к полицейскому. Внезапно мужчина накинулся на представителя правопорядка и порвал его форменную одежду.

- Суд, учитывая личность подсудимого, признание вины и ранюю несудимость, признал нарушителя виновным по ч.1 ст.379 УК РК "Неповиновение законному требованию или
распоряжению представителя власти" и назначил наказание в виде 100 часов общественных работ. Приговор суда вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе.

Отметим, что эта статья предусматривает наказание штрафом в размере до ста месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста двадцати часов, либо арестом на срок до сорока пяти суток.



Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
читайте также
Загрузка...