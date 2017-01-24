Как в РК будут формировать и использовать банк данных детей-сирот

Приказом Министра образования и науки РК от 16 ноября 2016 года утверждены Правила формирования и использования Республиканского банка данных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, желающих принять детей на воспитание в свои семьи, сообщает Zakon.kz.





Как отмечается, сведения, содержащиеся в Республиканском банке данных, являются государственными электронными информационными ресурсами.





Республиканский банк данных формируется:





- органами, осуществляющими функции по опеке или попечительству местных исполнительных органов районов, городов областного значения, областей, городов республиканского значения, столицы;

- Комитетом по охране прав детей Министерства образования и науки Республики Казахстан;

- агентствами по усыновлению (удочерению);

- загранучреждениями;

- Департаментом консульской службы Министерства иностранных дел РК.





Республиканский банк данных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, формируется на основе анкет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заполненных органами, Комитетом и Департаментом.





Банк данных состоит из разделов: банк детей; архив детей; устроенные дети.





Раздел «Банк детей» содержит следующую информацию о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей:





- наименование области (области, города республиканского значения и столицы) регистрации анкеты ребенка;

- наименование района регистрации анкеты ребенка;

- номер анкеты ребенка;

- анкетные данные ребенка (фамилия, имя, отчество (при его наличии), дата рождения, возраст, национальность, пол, индивидуальный идентификационный номер);

- вид учета (первичный, региональный, централизованный);

- формы устройства (усыновление, опека или попечительство, патронат, приемная семья);

- диагноз;

- сведения о местонахождении ребенка (наименование, адрес организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);

- сведения о родственниках;

- социальный статус ребенка;

- фамилия, имя, отчество опекунов, попечителей, патронатных воспитателей, приемных родителей;

- дата устройства в семью (усыновление, опека или попечительство, патронат, приемная семья).





Раздел «Архив детей» содержит информацию о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, снятых с учета (первичный, региональный, централизованный) по причине достижения ими совершеннолетия, полной дееспособности, возврата их родителям или по причине смерти.





При внесении сведений о смерти детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достижения ими совершеннолетия, полной дееспособности, возврата их родителям анкета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, автоматически переводится из раздела «Банк детей» в раздел «Архив детей».





Раздел «Устроенные дети» содержит информацию о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, снятых с учета (первичный, региональный, централизованный) по причине их устройства в семью (усыновление, опека или попечительство, патронат, приемная семья).





При усыновлении ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей, иностранцами Департамент ставит усыновленного ребенка на учет в Министерстве иностранных дел РК.





При изменении сведений о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, орган в течение семи рабочих дней со дня поступления сведений вносит соответствующие изменения в анкету ребенка.





При внесении сведений об устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семью (усыновление, опека или попечительство, патронат, приемная семья) анкета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, автоматически переводится из раздела «Банк данных» в раздел «Устроенные дети».





Основаниями прекращения учета сведений в Республиканском банке данных о ребенке, оставшемся без попечения родителей, являются:





- устройство ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в семью;

- возвращение ребенка, оставшегося без попечения родителей, его родителям или родителю;

- достижение ребенком, оставшимся без попечения родителей, совершеннолетия или приобретение таким ребенком полной дееспособности до достижения им совершеннолетия;

- смерть ребенка, оставшегося без попечения родителей;

- признание ребенка в судебном порядке безвестно отсутствующим, объявление его умершим.





Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.



