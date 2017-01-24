Как в РК будут формировать и использовать банк данных детей-сирот
24 января 2017, 12:43
Сведения, содержащиеся в Республиканском банке данных, являются государственными электронными информационными ресурсами.
Приказом Министра образования и науки РК от 16 ноября 2016 года утверждены Правила формирования и использования Республиканского банка данных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, желающих принять детей на воспитание в свои семьи, сообщает Zakon.kz.
Как отмечается, сведения, содержащиеся в Республиканском банке данных, являются государственными электронными информационными ресурсами.
Республиканский банк данных формируется:
- органами, осуществляющими функции по опеке или попечительству местных исполнительных органов районов, городов областного значения, областей, городов республиканского значения, столицы;
- Комитетом по охране прав детей Министерства образования и науки Республики Казахстан;
- агентствами по усыновлению (удочерению);
- загранучреждениями;
- Департаментом консульской службы Министерства иностранных дел РК.
Республиканский банк данных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, формируется на основе анкет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заполненных органами, Комитетом и Департаментом.
Банк данных состоит из разделов: банк детей; архив детей; устроенные дети.
Раздел «Банк детей» содержит следующую информацию о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей:
- наименование области (области, города республиканского значения и столицы) регистрации анкеты ребенка;
- наименование района регистрации анкеты ребенка;
- номер анкеты ребенка;
- анкетные данные ребенка (фамилия, имя, отчество (при его наличии), дата рождения, возраст, национальность, пол, индивидуальный идентификационный номер);
- вид учета (первичный, региональный, централизованный);
- формы устройства (усыновление, опека или попечительство, патронат, приемная семья);
- диагноз;
- сведения о местонахождении ребенка (наименование, адрес организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);
- сведения о родственниках;
- социальный статус ребенка;
- фамилия, имя, отчество опекунов, попечителей, патронатных воспитателей, приемных родителей;
- дата устройства в семью (усыновление, опека или попечительство, патронат, приемная семья).
Раздел «Архив детей» содержит информацию о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, снятых с учета (первичный, региональный, централизованный) по причине достижения ими совершеннолетия, полной дееспособности, возврата их родителям или по причине смерти.
При внесении сведений о смерти детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достижения ими совершеннолетия, полной дееспособности, возврата их родителям анкета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, автоматически переводится из раздела «Банк детей» в раздел «Архив детей».
Раздел «Устроенные дети» содержит информацию о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, снятых с учета (первичный, региональный, централизованный) по причине их устройства в семью (усыновление, опека или попечительство, патронат, приемная семья).
При усыновлении ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей, иностранцами Департамент ставит усыновленного ребенка на учет в Министерстве иностранных дел РК.
При изменении сведений о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, орган в течение семи рабочих дней со дня поступления сведений вносит соответствующие изменения в анкету ребенка.
При внесении сведений об устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семью (усыновление, опека или попечительство, патронат, приемная семья) анкета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, автоматически переводится из раздела «Банк данных» в раздел «Устроенные дети».
Основаниями прекращения учета сведений в Республиканском банке данных о ребенке, оставшемся без попечения родителей, являются:
- устройство ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в семью;
- возвращение ребенка, оставшегося без попечения родителей, его родителям или родителю;
- достижение ребенком, оставшимся без попечения родителей, совершеннолетия или приобретение таким ребенком полной дееспособности до достижения им совершеннолетия;
- смерть ребенка, оставшегося без попечения родителей;
- признание ребенка в судебном порядке безвестно отсутствующим, объявление его умершим.
Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Фото: today.kz
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