Алматинку осудили за оскорбления в школьном чате WhatsApp

В Алматы к штрафу приговорили женщину, оскорбившую оппонента в родительском WhatsApp-чате, передает передает Zakon.kz





Наурызбайский районный суд Алматы рассмотрел уголовное дело в отношении 51-летней А.Г., обвиняемой в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 131 ч.2 УК РК.





В суд с жалобой в порядке частного обвинения обратилась А.И. с требованием привлечь к уголовной ответственности за оскорбление А.Г. В жалобе было указано, что в родительском чате WhatsApp она написала в адрес А.И. оскорбительные сообщения с нецензурными выражениями. После просьбы перестать писать оскорбления на всеобщее обозрение, А.Г. отправила те же сообщения с оскорблениями в личный чат.





"При этом в своих сообщениях она унижала и умаляла ее человеческое достоинство, называя ее обезьяной и другими оскорбительными словами, а так же, что она плохо одевается, выглядит старше своих лет и что ей необходимо лечение, тем самым оскорбила А.И. Из текста в группе «Мессенджер» (ватсап) следует, что А.Г. оскорбила ее следующими словами: «Слушай ты маньячка, ванячая, ... ( нецензурные слова заменены на многоточие ), вот ты у меня точно допрыгаешься, ты меня ... уже достала, я тебя устрою, мало не покажется, хочешь со мной войны, будет тебе война», Твое место в психушке, ..., обезьяна, кто тебе дал права всех учителей увольнять, всем угрожать у меня все твои записи есть, как ты доставала Сандугаш, как ты преследуешь Сауле тате, бессовестная тварь, я за свою сознательную жизнь таких шакалов не видела как ты, обозленная на весь белый свет»", - отражено в приговоре суда.





Подсудимая А.Г. на судебном заседании вину признала. Она рассказала, что действительно писала оскорбления в адрес заявительницы. С А.И. подсудимая познакомилась пару лет назад, когда пользовалась ее услугами в качестве репетитора казахского и английского языка. После этого она перевела свою дочь в их школу. И с этого момента их отношения стали напряженными, так как А.И. постоянно писала заявления на учителей.





"Своими действиями А.И. поспособствовала увольнению двух учителей - классных руководителей. На этом фоне атмосфера в классе стала напряженная. Сообщения, написанные в общий чат группы посредством «Мессенджер ватсап» были написаны после того, как А.И. в очередной раз отказалась собирать деньги на нужды класса", - сообщила в суде осужденная, отметив, что она считает себя жертвой провокации заявительницы.





Согласно ст.131 ч.2 УК оскорбление - это унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, совершенное публично или с использованием СМИ или информационно-коммуникационных сетей.





Суд приговорил признать А.Г. виновной и назначить ей наказание в виде штрафа в доход государства в размере 25 МРП в сумме 53 025 тенге.