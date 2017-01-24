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Дуйсенова: Сроки ввода обязательных пенсионных взносов работодателей могут перенести

24 января 2017, 12:58

Сейчас рассматривается период, на который будет введена отсрочка, предположительно она составит один-два года.


Министр здравоохранения и социального развития РК Тамара Дуйсенова в кулуарах Правительства прокомментировала вопрос отсрочки ввода системы пенсионных взносов от работодателей, введение которой предусматривалось с 1 января 2018 года, передает корреспондент Zakon.kz.

«Касательно условно-накопительного компонента, то в Министерство национальной экономики такое предложение внесено», - сказала она.

По ее словам, сейчас совместно с Национальной палатой предпринимателей РК «Атамекен» рассматривается возможность переноса сроков введения пенсионных взносов от работодателей за своих работников.

«Мы говорили, что это будет с 2018 года. Сейчас совместно с НПП, с МНЭ рассматривается возможность переноса сроков. Есть предложения перенести на один год, на два года, мы с учетом финансовой ситуации, стратегии экономического развития, которая сейчас разрабатывается. Мы сообщим», - уточнила Т. Дуйсенова.

Как пояснила министр, такое предложение может быть поддержано МЗСР, так как оно рассматривается «со стороны социальной поддержки».

«В настоящее время мы пенсионерам предоставляем три вида пенсии: солидарная пенсия по стажу до 1998 года, по ней рассматривается повышение и на 2018 год, рассматривается повышение базовой пенсии. С учетом этого сейчас будем рассматривать», - заключила глава ведомства.

Ксения Давыдова, Астана
Фото с сайта seb.ee

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