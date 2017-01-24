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Утверждены научно обоснованных физиологических нормы потребления продуктов питания
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Аннотация к документу: Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 9 декабря 2016 года № 503 «Об утверждении научно обоснованных физиологических норм потребления продуктов питания»
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В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Закона Республики Казахстан от 19 мая 2015 года «О минимальных социальных стандартах и их гарантиях» утверждены научно обоснованные физиологические нормы потребления продуктов питания.
В частности, научно обоснованные физиологические нормы потребления продуктов питания, включают в себя следующие нормы:
1. Рациональные среднедушевые нормы потребления продуктов питания
2. Рациональные нормы потребления продуктов питания для некоторых половозрастных групп мужского населения (дети, подростки, пожилые) Республики Казахстан, килограмм/год
3. Рациональные нормы потребления продуктов питания для мужчин в возрасте 18 лет и старше, занимающихся разной степенью тяжести труда1 в Республике Казахстан, килограмм/год
4. Рациональные нормы потребления продуктов питания для некоторых половозрастных групп женского населения (дети, подростки, пожилые) в Республике Казахстан, килограмм/год
5. Рациональные нормы потребления продуктов питания для женщин в возрасте 18 лет и старше, занимающихся разной степенью тяжести труда1 в Республике Казахстан, килограмм/год
6. Характеристика энергетической и пищевой ценности рекомендуемой суточной нормы потребления продуктового набора рационального питания
7. Энергетическая и пищевая ценность рациональной нормы суточного потребления продуктов в среднем на душу населения
8. Минимальные рациональные нормы потребления основных продуктов питания для различных социальных групп населения Республики Казахстан (килограмм/год)
9. Минимальные рациональные нормы потребления основных продуктов питания для различных возрастных групп мужского населения Республики Казахстан (килограмм/год)
10. Минимальные рациональные нормы потребления основных продуктов питания для различных возрастных групп женского населения Республики Казахстан (килограмм/год)
11. Химический состав и энергетическая ценность минимальных рациональных норм потребления основных продуктов питания для различных социальных групп населения Республики Казахстан
12. Химический состав и энергетическая ценность минимальных рациональных норм потребления основных продуктов питания для различных возрастных групп мужского населения
13. Химический состав и энергетическая ценность минимальных рациональных норм потребления основных продуктов питания, для различных возрастных групп женского населения
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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