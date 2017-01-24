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Новости за сегодня

Утверждены научно обоснованных физиологических нормы потребления продуктов питания

Аннотация к документу: Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 9 декабря 2016 года № 503 «Об утверждении научно обоснованных физиологических норм потребления продуктов питания»

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Закона Республики Казахстан от 19 мая 2015 года «О минимальных социальных стандартах и их гарантиях» утверждены научно обоснованные физиологические нормы потребления продуктов питания.

В частности, научно обоснованные физиологические нормы потребления продуктов питания, включают в себя следующие нормы:

1. Рациональные среднедушевые нормы потребления продуктов питания

2. Рациональные нормы потребления продуктов питания для некоторых половозрастных групп мужского населения (дети, подростки, пожилые) Республики Казахстан, килограмм/год

3. Рациональные нормы потребления продуктов питания для мужчин в возрасте 18 лет и старше, занимающихся разной степенью тяжести труда1 в Республике Казахстан, килограмм/год

4. Рациональные нормы потребления продуктов питания для некоторых половозрастных групп женского населения (дети, подростки, пожилые) в Республике Казахстан, килограмм/год

5. Рациональные нормы потребления продуктов питания для женщин в возрасте 18 лет и старше, занимающихся разной степенью тяжести труда1 в Республике Казахстан, килограмм/год

6. Характеристика энергетической и пищевой ценности рекомендуемой суточной нормы потребления продуктового набора рационального питания

7. Энергетическая и пищевая ценность рациональной нормы суточного потребления продуктов в среднем на душу населения

8. Минимальные рациональные нормы потребления основных продуктов питания для различных социальных групп населения Республики Казахстан (килограмм/год)

9. Минимальные рациональные нормы потребления основных продуктов питания для различных возрастных групп мужского населения Республики Казахстан (килограмм/год)

10. Минимальные рациональные нормы потребления основных продуктов питания для различных возрастных групп женского населения Республики Казахстан (килограмм/год)

11. Химический состав и энергетическая ценность минимальных рациональных норм потребления основных продуктов питания для различных социальных групп населения Республики Казахстан

12. Химический состав и энергетическая ценность минимальных рациональных норм потребления основных продуктов питания для различных возрастных групп мужского населения

13. Химический состав и энергетическая ценность минимальных рациональных норм потребления основных продуктов питания, для различных возрастных групп женского населения

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

24 января 2017, 12:38
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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