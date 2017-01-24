В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Закона Республики Казахстан от 19 мая 2015 года «О минимальных социальных стандартах и их гарантиях» утверждены научно обоснованные физиологические нормы потребления продуктов питания. В частности, научно обоснованные физиологические нормы потребления продуктов питания, включают в себя следующие нормы: 1. Рациональные среднедушевые нормы потребления продуктов питания 2. Рациональные нормы потребления продуктов питания для некоторых половозрастных групп мужского населения (дети, подростки, пожилые) Республики Казахстан, килограмм/год 3. Рациональные нормы потребления продуктов питания для мужчин в возрасте 18 лет и старше, занимающихся разной степенью тяжести труда1 в Республике Казахстан, килограмм/год 4. Рациональные нормы потребления продуктов питания для некоторых половозрастных групп женского населения (дети, подростки, пожилые) в Республике Казахстан, килограмм/год 5. Рациональные нормы потребления продуктов питания для женщин в возрасте 18 лет и старше, занимающихся разной степенью тяжести труда1 в Республике Казахстан, килограмм/год 6. Характеристика энергетической и пищевой ценности рекомендуемой суточной нормы потребления продуктового набора рационального питания 7. Энергетическая и пищевая ценность рациональной нормы суточного потребления продуктов в среднем на душу населения 8. Минимальные рациональные нормы потребления основных продуктов питания для различных социальных групп населения Республики Казахстан (килограмм/год) 9. Минимальные рациональные нормы потребления основных продуктов питания для различных возрастных групп мужского населения Республики Казахстан (килограмм/год) 10. Минимальные рациональные нормы потребления основных продуктов питания для различных возрастных групп женского населения Республики Казахстан (килограмм/год) 11. Химический состав и энергетическая ценность минимальных рациональных норм потребления основных продуктов питания для различных социальных групп населения Республики Казахстан 12. Химический состав и энергетическая ценность минимальных рациональных норм потребления основных продуктов питания для различных возрастных групп мужского населения 13. Химический состав и энергетическая ценность минимальных рациональных норм потребления основных продуктов питания, для различных возрастных групп женского населения Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.