В Казахстане разработана Дорожная карта по развитию угольной промышленности

На заседании Правительства РК министр энергетики РК Канат Бозумбаев озвучил основные итоги 2016 года угольной промышленности и обозначил ряд приоритетных направлений для развития этой отрасли, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«Министерство разработало и утвердило план мероприятий, Дорожную карту по развитию угольной промышленности на перспективу до 2030 года. В приоритете были поставлены вопросы, касающиеся улучшения экологической обстановки в регионах, и получение из угля продуктов высокого передела», - сказал он.





Как проинформировал глава ведомства, в 2016 году добыто 98 млн тонн угля или 96% к плану.





«План на 2017 год составляет 100 млн тонн. В прошлом году на внутренний рынок поставлено 71,8 млн тонн угля, на экспорт 26,2 млн тонн», - уточнил он.





В то же время, министр пояснил, что снижение объемов добычи угля в 2016 году обусловлено рядом причин.





«Это распоряжение правительства Российской Федерации - принята программа развития угольной промышленности России на период до 2030 года, в которой предусмотрена замена потребления электростанциями России казахстанских экибастузским углей на кузнецкий. Кроме того, часть российских теплоэлектроцентралей переведены на сжигание природного газа, а реализуемые новые проекты перешли на кузнецкие угли», - пояснил министр.





Другая причина, по его словам, связана со снижением потребления угля энергопроизводящими предприятиями Казахстана и России, а также с высокой водностью рек, увеличившие выработку электроэнергии на гидроэлектростанциях на 25%.





«По результатам совещания в августе 2016 года распоряжением Премьер-Министра РК создана рабочая группа под моим руководством из представителей госорганов, Нацкомпаний, организаций, угледобывающих компаний, научных центров. Рабочая группа рассмотрела все имеющиеся вопросы в угольной промышленности и выработала краткосрочные меры по их решению. Это меры нормативно правового характера, меры по решению технических вопросов, а также меры необходимые для увеличения экспорта угля», - указал К. Бозумбаев.





Как он подчеркнул, на сегодня можно констатировать, что основные вопросы краткосрочного характера решены.





«Кроме вопроса равнодоступности к услугам морских портов на территории государств-членов ЕАЭС для экспорта казахстанского угля. Казахстанские угледобывающие предприятия столкнулись с барьерами доступа к услугам операторов морских портов РФ. Барьеры имеются, все компании-операторы держат данный вопрос на контроле. В связи с этим прошу вас (Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева) поручить соответствующим госорганам, проработать данный вопрос в рамках Евразийской экономической комиссии с возможным внесением изменений и дополнений к договору ЕАЭС», - добавил министр.





Он напомнил, что в настоящее время, имеющиеся тенденции сокращения объемов добычи угля, характерны также и для других стран.





«Это, безусловно, следствие мировых процессов по переходу к зеленой экономике и низкоуглеродному развитию. Тем не менее, Министерство считает необходимым усилить работу по поддержке сохранения уровня добычи угля в стране путем расширения следующих программ: по комплексной глубокой переработке угля, производству из угля дизельного топлива и других жидких синтетических продуктов, по программе по диверсификации экспортных поставок. Кроме того, сегодня проводится работа по использованию шахтного метана для выработки электроэнергии, которая значительно уменьшает выбросы парниковых газов», - подчеркнул глава ведомства.





«Необходимо отметить, что в целях устойчивого развития моногородов, в том числе занятых исключительно угледобычей местным исполнительным органам необходимо усилить работу по диверсификации экономики моногородов, основанной на создании новых производств, переобучении кадров, развитии инфраструктурных проектов и так далее. Как пример можно привести Экибастуз, который в этом направлении двигается, и там реализованы проекты. Уже ряд проектов по железнодорожному машиностроению реализован, построены производства по энергетическому машиностроению, развивается стройиндустрия, тепличное хозяйство. В этом направлении необходимо другим регионам активно действовать», - считает К. Бозумбаев.





Ксения Давыдова, Астана