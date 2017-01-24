СМИ: У российской границы Китай разместил межконтинентальные ракеты

Народно-освободительной армии Китая предстоит разместить в общей сложности три бригады с ракетами "Дунфэн-41".

Одна из трех китайских бригад межконтинентальных ракет "Дунфэн-41" (Dongfeng-41, DF-41) могла быть размещена в пограничной с Россией северо-восточной провинции Хэйлунцзян , передает со ссылкой на гонконгскую газету "Пинго жибао" (Apple Daily) , передает РИА Новости со ссылкой на гонконгскую газету "Пинго жибао" (Apple Daily)





Фотографии комплекса якобы появились в интернете. Сообщается, что Народно-освободительной армии Китая предстоит разместить в общей сложности три бригады с ракетами "Дунфэн-41". Одно из подразделений уже находится в городе Синьян в центральной провинции Хэнань.





Вторая бригада якобы была размещена в городе Дацин в провинции Хэйлунцзян, а третья — в Синьцзян-Уйгурском районе на северо-западе Китая, отмечает газета. Дальность полета "Дунфэн-41" может составлять до 14 тысяч километров.





В апреле 2016 года министерство обороны Китая не стало рассекречивать характеристики "Дунфэн-41". Позднее ведомство сообщило, что недавно провело тестовый пуск ракеты, назвав испытания на своей территории "нормальным процессом".





СМИ сообщали, что Китай намерен разместить ракеты в центральной провинции Хэнань. По данным портала Washington Free Beacon, из этой точки "Дунфэн-41" смогут достичь территории США в течение 30 минут, что представляет стратегическую угрозу для Вашингтона. При этом американская разведка считает, что китайская ракета способна нести до десяти боеголовок.





В декабре Пекин провел запуск "Дунфэн-41" с железнодорожной мобильной установки в западной части страны. Испытания прошли примерно в то же время, когда министр обороны США Эштон Картер посетил американский авианосец John C. Stennis, находившийся в Южно-Китайском море.



