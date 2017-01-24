Дуйсенова о дороговизне лекарств: Это же рынок!

«А цену на лекарства, реализуемые в аптеках, мы не можем регулировать», - сказала министр здравоохранения и социального развития РК.

Тамара Дуйсенова прокомментировала вопрос дороговизны лекарств в аптеках Казахстана, передает корреспондент передает корреспондент МИА «Казинформ»





«Закупаемые по программе бесплатной базовой медицинской помощи лекарства мы приобретаем в России, если у них идет подорожание, то у нас тоже идет удорожание. А цену на лекарства, реализуемые в аптеках, мы не можем регулировать», - сказала Тамара Дуйсенова, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.





Вместе с тем министр напомнила, что Казахстан с 2015 года перешел на референтное ценообразование.





«Если это по лекарственным средствам, которые мы закупаем в рамках бесплатной медицинской помощи, все цены я могу сказать ниже (российских), потому что мы с 2015 года перешли на референтное ценообразование. По этим ценам мы рассматриваем цены России, Беларуси, внутренние казахстанские цены, плюс пять стран Европы. Поэтому по закупаемым лекарствам мы можем конкретно сказать - какие цены и почему. В прошлом и позапрошлом годах закупали лекарственные средства почти по ценам 2014 года. Контроль осуществляется. Мы полностью регулируем цены лекарственных препаратов, которые закупаем в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. А другие - это же рынок, каждый дистрибьютор сам заключает договор с производителем, привозит сюда и на розничном рынке продает», - пояснила Тамара Дуйсенова.





Глава МЗСР также отметила, что на сегодня объем отечественного фармацевтического рынка составляет около 360 млрд тенге.





«Из них 160 млрд тенге государство закупает, на это цены определены, а на 280 млрд тенге, которые закупает сам бизнес, туда также как и по другим товарам и услугам цены не регулируются. Этот вопрос мы рассматриваем, наверное, совместно с бизнесом к определенным мерам придем», - заключила Тамара Дуйсенова.





Автор: Серик Сабеков