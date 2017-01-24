Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Наши новости на вашем ресурсе

24 января 2017, 13:39

Наш информер новостей абсолютно бесплатный и не требует от Вас знаний программирования.


Хорошая новость: теперь самые преданные читатели портала Zakon.kz смогут получать наши новости на свой собственный интернет ресурс.

Быстро, доступно, актуально!

Наш информер новостей абсолютно бесплатный и не требует от Вас знаний программирования.

Весь информер построен на JavaScript, что не мешает загрузке страницы и не создаёт нагрузки на Ваш сервер. Стили виджета новостей выведены в отдельный блок, что позволяет изменять дизайн под Ваш сайт легко и быстро.

Для установки информера на Ваш сайт, воспользуйтесь формой генерации кода, размещенной ниже, а затем вставьте код информера в нужном месте на Вашем сайте.

Если, у вас возникли вопросы, касательно работы информеров, или вам необходим индивидуальный информер напишите нам: to@zakon.kz



Получить информер новостей вы можете на этой странице

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
читайте также
Загрузка...