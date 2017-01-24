Наши новости на вашем ресурсе

Наш информер новостей абсолютно бесплатный и не требует от Вас знаний программирования.

Хорошая новость: теперь самые преданные читатели портала Zakon.kz смогут получать наши новости на свой собственный интернет ресурс.





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Наш информер новостей абсолютно бесплатный и не требует от Вас знаний программирования.





Весь информер построен на JavaScript, что не мешает загрузке страницы и не создаёт нагрузки на Ваш сервер. Стили виджета новостей выведены в отдельный блок, что позволяет изменять дизайн под Ваш сайт легко и быстро.





Для установки информера на Ваш сайт, воспользуйтесь формой генерации кода, размещенной ниже, а затем вставьте код информера в нужном месте на Вашем сайте.





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