Сагинтаев заслушал отчеты о состоянии углехимической отрасли Казахстана
24 января 2017, 13:43
Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев в ходе заседания Правительства дал ряд поручений по дальнейшему развитию углехимической отрасли Казахстана.
В ходе заседания Правительства был озвучен отчет о состоянии углехимической отрасли Казахстана, а также заслушаны предложения по ее дальнейшему развитию, сообщает Zakon.kz со ссылкой primeminister.kz.
Премьер-Министр РК Б. Сагинтаев заслушал акима Павлодарской области Б. Бакауова, акима Карагандинской области Н. Абдибекова, директора Республиканской ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий Н. Радостовца, генерального директора АО «КазТрансГаз» Р. Сулейманова, директора Института химии угля и технологии Б. Ермагамбетова.
Первый заместитель Премьер-Министра РК А. Мамин отметил, что необходимо учитывать тренды, которые происходят в отрасли, в том числе и на рынках соседних стран.
«Нам нужно смотреть по новым рынкам, в этой связи новая логистика, эффективные логистические решения – все это должно сработать на то, чтобы не потерять экспортный потенциал», – сказал А. Мамин.
Премьер-Министр по итогам обсуждения вопросов дал поручение своему первому заместителю А. Мамину подготовить предложения по решению указанных вопросов и осуществлять общую координацию этой работы.
Также Б. Сагинтаев отметил необходимость обратить внимание на вопрос обеспечения экологической безопасности в местах добычи и переработки угля.
Фото: primeminister.kz
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