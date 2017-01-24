Около 8 тыс сотрудников ОВД будут следить за порядком в Алматы во время Универсиады

Всего к охране общественного порядка будет привлечено более 7 тысяч 700 сотрудников органов внутренних дел.

Полиция Алматы и Алматинской области переведена на усиленный вариант несения службы, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.





Личный состав Алматинского гарнизона переводится на усиленный вариант несения службы. Об этом было сообщено в ходе рабочего совещания в Алматы под председательством заместителя министра внутренних дел генерал-майора полиции Ерлана Тургумбаева по вопросам обеспечения безопасности и удобства граждан в период проведения 28-й Всемирной зимней Универсиады.





«В рамках подготовки мероприятий Министерством внутренних дел совместно с правоохранительными органами принимается комплекс мер по должному обеспечению охраны общественного порядка и безопасности. Для оперативного решения и управления созданы Республиканский оперативный штаб, в Атлетической деревне региональный штаб. Также на всех объектах проведения Универсиады работают вспомогательные пункты управления, а также координации силами и средствами. Для визуального контроля и оперативного реагирования на объектах установлено около 2 тысяч камер видеонаблюдения. Все объекты оборудованы металлодетекторами и рентген-установками», - информировал Ерлан Тургумбаев.





В ходе совещания также были обсуждены вопросы профилактики пожарной безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций. Сообщается, что из числа сотрудников ДЧС сформирована специальная группа численностью 600 человек, с использованием 63 единиц техники и 4-х вертолетов.





«Для своевременной доставки спортсменов на места проведения соревнований выделены экипажи дорожно-патрульной полиции. Все маршруты уже разработаны и утверждены. Кроме того, с 24 января в связи с приездом спортсменов для удобства прохождения ими миграционных процедур в аэропорту, в гостиницах, где будут проживать команды участников, а также в Атлетической деревне организованы посты миграционной полиции. Также в гостиницах создан визовый миграционный портал, который даст возможность спортсменам и гостям Универсиады осуществлять электронную регистрацию через Интернет. В целом, Министерством внутренних дел совместно с правоохранительными и другими местными государственными органами проработаны все вопросы по должному обеспечению безопасности и правопорядка в период проведения Универсиады. Всего к охране общественного порядка будет привлечено более 7 тысяч 700 сотрудников органов внутренних дел», - резюмировал заместитель министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев.