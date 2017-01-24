Казахстанцы могут оценить работу госорганов через веб-портал

В Казахстане проводится системная работа для повышения информированности граждан о деятельности государственных органов. Об этом в ходе заседания Правительства РК сообщил министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев , передает , передает сайт премьера





Д.Абаев отметил, что одним из важных условий конструктивного участия гражданского общества в процессе принятия государственных решений является их информированность о деятельности госорганов. В этой связи ведется работа по обеспечению полноценного исполнения Закона «О доступе к информации» , принятого в прошлом году.





Во-первых, на сегодня сформирована основная подзаконная нормативная база . Помимо этого, в целях обеспечения общественного контроля за реализацией закона создана и работает Комиссия по вопросам доступа к информации, в которой широко представлен неправительственный сектор.





Во-вторых, для разъяснения норм закона среди населения в 2016 году проведен цикл из семинаров для государственных служащих , представителей органов местного самоуправления, НПО и журналистов. Данная работа будет продолжена и в текущем году.





В-третьих, ведется мониторинг исполнения норм закона о доступе к информации. По его результатам государственным органам даются с оответствующие рекомендации по улучшению их интернет-ресурсов.





В-четвертых, проводится обширная работа по техническому обеспечению пяти интернет-порталов «Открытого правительства».





Так, на сегодняшний день на портале «Открытые НПА » размещено более 7,5 тысяч документов, в том числе законопроектов и стандартов государственных услуг. Общественное обсуждение проектов нормативных актов на данном портале является обязательным условием для их принятия.





Кроме того, на портале «Открытые бюджеты» опубликовано более 2 тысяч материалов, а также более 6 тысяч проектов бюджетных программ для публичного

обсуждения. На портале «Открытые данные» опубликовано более 2 тысяч наборов данных, разработано и размещено для скачивания 21 мобильное приложение и сервисы.





В целом, в 2016 года через блог-платформу портала «Открытый диалог» д аны ответы на 9,5 тысяч обращений. Также к блог-платформе подключены местные исполнительные органы для оперативного решения наиболее острых социально-значимых проблем на местах.





Стоит отметить, что в 2017 году запущен портал «Оценка эффективности деятельности государственных органов». На нем для общественного обсуждения будет размещаться информация об итогах оценки деятельности государственных органов, отчеты о достижении целевых индикаторов стратегических планов и программ развития территорий.



