Смертельный компонент нашли в зубной пасте и жвачке
24 января 2017, 14:10
Диоксид титана, по мнению ученых, может быть канцерогеном, то есть провоцировать развитие рака.
Гастроэнтерологи из Франции и Люксембурга предупредили об опасности пищевого красителя E171 (диоксида титана), содержащегося, в частности, в большинстве зубных паст и жвачках, передает Лента.ру со ссылкой на The Independent.
Соответствующее исследование опубликовано в журнале Scientific Reports. Диоксид титана, по мнению ученых, может быть канцерогеном, то есть провоцировать развитие рака. К своим выводам специалисты пришли в ходе экспериментов с крысами. У грызунов, которым в течение 100 суток давали воду с E171 в порциях, аналогичных потребляемым людьми, на 40 процентов чаще развивались предраковые заболевания пищеварительной системы.
Авторы воздержались от выводов, распространяется ли угроза на людей, однако не исключили этого. По этой причине власти Франции приняли решение о проведении широкомасштабного расследования, посвященного безопасности и целесообразности использования в пищевой промышленности E171.
Соединение E171 является одним из основных продуктов титановой промышленности. В пище он, как правило, используется в качестве отбеливателя. Наиболее часто его можно встретить в сладостях, печенье и жевательной резинке, а также зубных пастах и солнцезащитных кремах.
Фото: S. Schittek / Globallookpress.com
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