Hennessey построила последний 1471-сильный Venom GT

В связке с V8 работает шестиступенчатая механическая коробка передач Ricardo. Купе с такой силовой установкой способно развить скорость более 435 километров в час (именно такой результат был показан в 2014 году) на посадочной полосе космических шаттлов в Космическом центре Кеннеди NASA.

Изначально Hennessey Venom GT приводился в движение 7-литровым би-турбо мотором V8, развивающим 1014 лошадиных сил, но постепенно его отдача увеличивалась. Прощальный суперкар имеет отдачу 1471 лошадиная сила, а его максимальный крутящий момент достигает 1745 Нм.

Hennessey уже готовится к презентации преемника модели: Hennessey Venom F5. Этот гиперкар будет развивать около 1520 лошадиных сил и сможет ускоряться с места до 96 километров в час за 2 секунды (против 2,7 секунд у модели текущего поколения).





Ожидается, что компания рассекретит новинку до конца года.