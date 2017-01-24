Hennessey построила последний 1471-сильный Venom GT
24 января 2017, 14:21
Американская компания Hennessey презентовала прощальную спецверсию гиперкара Venom GT, выпускающегося с 2010 года.
За 6 лет производства марка собрала всего 12 автомобилей на базе спорткара Lotus Exige: 6 купе и 6 родстеров Spyder, плюс прототип.
Изначально Hennessey Venom GT приводился в движение 7-литровым би-турбо мотором V8, развивающим 1014 лошадиных сил, но постепенно его отдача увеличивалась. Прощальный суперкар имеет отдачу 1471 лошадиная сила, а его максимальный крутящий момент достигает 1745 Нм.
В связке с V8 работает шестиступенчатая механическая коробка передач Ricardo. Купе с такой силовой установкой способно развить скорость более 435 километров в час (именно такой результат был показан в 2014 году) на посадочной полосе космических шаттлов в Космическом центре Кеннеди NASA.
Hennessey уже готовится к презентации преемника модели: Hennessey Venom F5. Этот гиперкар будет развивать около 1520 лошадиных сил и сможет ускоряться с места до 96 километров в час за 2 секунды (против 2,7 секунд у модели текущего поколения).
Ожидается, что компания рассекретит новинку до конца года.
Via livecars
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