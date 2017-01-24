В Костанайской области избивали парня в течение 6 часов, сообщает Alau.kz





Как сообщил начальник управления Костанайской областной прокуратуры Кайрат Жусупов, убийство случилось в городе Лисаковск в квартире одного из подозреваемых.





В квартире четверо человек распивали спиртное. Там находились хозяин квартиры его сестра и двое знакомы. В 04.00 утра 17 января возник конфликт между хозяином квартиры, его другом и убитым. Во время словесной ссоры подозреваемые решили убить 22-летнего знакомого.





«Будучи пьяными они жестоко избивали парня с 11.00 до 19.00. Она наносили удары кулаками и ногами по всему телу потерпевшего, в том числе по голове. Также парню был нанесён удар ножом в область грудной клетки», — сообщил Кайрат Жусупов.





По прибытию на место происшествия автопатрулем подозреваемые задержаны.





Ведётся расследование по статье «Убийство, совершенное группой лиц, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное группой лиц». Лисаковским городским судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей.



