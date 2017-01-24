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Aston Martin зарегистрировал новый логотип

24 января 2017, 14:40

Британская марка Aston Martin зарегистрировала в США новый логотип в виде круга с пересекающимися V-образными линиями внутри.


Представители Aston Martin поспешили заверить поклонников в том, что новый символ не заменит привычную крылатую эмблему на капотах машин. Вместо этого его планируется использовать для брендированных аксессуаров, одежды и тому подобного.

Впрочем, наблюдатели уверены, что дело не ограничится одними только футболками. Согласно тексту документа торговая марка также может использоваться для автомобильного дизайна и шасси. Существует вероятность, что Aston Martin готовит презентацию нового подразделения, например, кузовного ателье, или спортивного суббренда.

Это вероятно, поскольку в данный момент Aston Martin ведет с Red Bull совместную разработку гиперкара на базе технологий Формулы 1, а также разработку моторов и электроники совместно с Mercedes AMG, не говоря уже о начале разработки гибридных и полностью электрических автомобилей.

Если присмотреться, новый логотип отсылает к эмблеме Aston Martin 1920-х годов. Он повторяет очертания букв A и М.


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