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В Казахстане приняты научно обоснованные нормы потребления продуктов питания

24 января 2017, 14:58

Рациональные нормы предусмотрены для разных групп населения.


Министр национальной экономики РК своим приказом от 9 декабря 2016 года утвердил научно обоснованные физиологические нормы потребления продуктов питания, сообщает Zakon.kz.

Так, рациональные среднедушевые нормы потребления продуктов питания предусматривают, что в течение года казахстанец съест 109 кг хлебопродуктов (муку, крупы, бобовые) , овощей и бахчевых – 149 кг, фруктов и ягод – 132 кг, мяса и мясопродуктов - 78,4 кг, рыбы и рыбопродуктов – 14 кг, молока и молочных продуктов – 301 кг, сахара и кондитерских изделий – 33 кг.

Также утверждены рациональные нормы потребления продуктов питания для детей, подростков, пожилых людей, а также занимающихся разной степенью тяжести труда, для некоторых половозрастных групп женского населения.

Минимальные рациональные нормы потребления основных продуктов питания для различных социальных групп населения.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.


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