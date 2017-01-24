В Индии фанат погиб в давке после встречи с «королем Болливуда»

Во время встречи со звездой индийского кино Шахрухом Ханом, которого называют «королем Болливуда», в давке погиб один человек , передает , передает Лента.ру со ссылкой на издание he Indian Expres.





51-летний Шахрух Хан считается одним из самых известных актеров Болливуда, он снялся более чем в 70 картинах, среди которых «Безумная любовь», «Меня зовут Хан», «Влюбленные», «Единственная», и «Ченнайский экспресс». Актер посетил город Вадодара, штат Гуджарат, в рамках рекламного тура фильма «Богатей», в котором сыграл главную роль. Премьера фильма «Богатей» намечена на 25 января 2017 года.





Встреча с фанатами проходила на вокзале. Хан приехал на поезде, из которого не стал выходить, ограничившись раздачей автографов в дверях вагона.





Когда поезд с актером уехал, толпа поклонников двинулась в сторону выхода. В результате возникла давка, из-за которой один человек, Фарид Хан Патхан, погиб от удушья. Мужчина пришел на вокзал с женой и дочерью. По информации издания, Патхан был ярым фанатом «короля Болливуда». Актер выразил соболезнования семье погибшего.







