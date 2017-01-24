Н.Назарбаеву доложили о противодействии коррупции в Счетном комитете
24 января 2017, 15:09
К.Джанбурчин сообщил о мероприятиях по противодействию коррупции, как в рядах Счетного комитета, так и на объектах государственного аудита.
Президент РК Нурсултан Назарбаев провел встречу с председателем Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Козы-Корпеш Джанбурчиным, сообщает пресс-служба Акорды.
К.Джанбурчин доложил главе государства об основных результатах работы Счетного комитета за 2016 год и задачах на предстоящий период.
Кроме того, Председатель Счетного комитета проинформировал Президента Казахстана о мерах, принимаемых в реализацию Закона «О государственном аудите и финансовом контроле».
Наряду с этим, К.Джанбурчин сообщил о мероприятиях по противодействию коррупции, как в рядах Счетного комитета, так и на объектах государственного аудита.
В заключение Председатель Счетного комитета доложил о проведенной в 2016 году работе Национальной комиссии по сертификации лиц, претендующих на присвоение квалификации государственного аудитора.
По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений.
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