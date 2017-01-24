Н.Назарбаеву доложили о противодействии коррупции в Счетном комитете

Президент РК Нурсултан Назарбаев провел встречу с председателем Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Козы-Корпеш Джанбурчиным

К.Джанбурчин доложил главе государства об основных результатах работы Счетного комитета за 2016 год и задачах на предстоящий период.









Наряду с этим, К.Джанбурчин сообщил о мероприятиях по противодействию коррупции, как в рядах Счетного комитета, так и на объектах государственного аудита.





В заключение Председатель Счетного комитета доложил о проведенной в 2016 году работе Национальной комиссии по сертификации лиц, претендующих на присвоение квалификации государственного аудитора.





По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений.