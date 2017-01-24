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Руководителя отдела образования Темиртау подозревают в получении взятки

24 января 2017, 15:13

20 тысяч тенге чиновнице якобы передал директор садика «за общее покровительство».


Задержана Бакшагуль Рахимова, руководитель отдела образования Темиртау, пишет газета «Зеркало».

23 января руководителя госучреждения задержали сотрудники Департамента национального бюро по противодействию коррупции по Карагандинской области непосредственно в момент, когда она в своем кабинете получила деньги. 20 тысяч тенге Бакшагуль Рахимовой передала одна из директоров детских садов города, как значится в материалах дела, «за общее покровительство и непринятие мер дисциплинарного характера».

Бакшагуль Рахимову и еще 9 сотрудников отдела образования в качестве свидетелей доставили в Караганду, в антикоррупционную службу. В отношении первого руководителя отдела образования возбуждено досудебное расследование по ст. 366 ч. 1 УК РК «Получение взятки» (наказывается штрафом в размере пятидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью).

Бакшагуль Рахимова задержана на 72 часа и находится в изоляторе временного содержания в Караганде. Вину полностью признала. В ближайшие дни суд определит меру пресечения для подозреваемой: либо содержание под стражей на время следствия, либо залог.

Фото: zerkalo-gazeta.com

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