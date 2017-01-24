Руководителя отдела образования Темиртау подозревают в получении взятки

Задержана Бакшагуль Рахимова, руководитель отдела образования Темиртау, пишет газета « Зеркало ».





23 января руководителя госучреждения задержали сотрудники Департамента национального бюро по противодействию коррупции по Карагандинской области непосредственно в момент, когда она в своем кабинете получила деньги. 20 тысяч тенге Бакшагуль Рахимовой передала одна из директоров детских садов города, как значится в материалах дела, «за общее покровительство и непринятие мер дисциплинарного характера».





Бакшагуль Рахимову и еще 9 сотрудников отдела образования в качестве свидетелей доставили в Караганду, в антикоррупционную службу. В отношении первого руководителя отдела образования возбуждено досудебное расследование по ст. 366 ч. 1 УК РК «Получение взятки» (наказывается штрафом в размере пятидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью).





Бакшагуль Рахимова задержана на 72 часа и находится в изоляторе временного содержания в Караганде. Вину полностью признала. В ближайшие дни суд определит меру пресечения для подозреваемой: либо содержание под стражей на время следствия, либо залог.



